Соответствующее соглашение заключили на «Технопроме-2022» ГК «ЭкоНива» и Институт цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.

25 августа 2022 года в рамках проходящего в Новосибирске международного технологического форума «Технопром» крупнейший в России молочный холдинг ГК «ЭкоНива» и Институт цитологии и генетики заключили соглашение о научно-практическом сотрудничестве и стратегическом партнерстве.

В рамках стратегического партнерства между «ЭкоНивой» и ИЦиГ СО РАН предусмотрено создание совместного генетического и селекционно-семеноводческого центра в Черепановском районе Новосибирской области на базе хозяйства «Сибирская Нива» (входит в ГК «ЭкоНива»). Проект предполагает строительство научно-лабораторного и фитотронного комплекса, семенного завода с первоначальной мощностью 40 000 т в год, логистического центра и необходимой сопутствующей инфраструктуры. Под селекционные и опытные поля на старте проекта будет отведено 100 га, впоследствии площади планируется увеличить втрое.

«Сейчас и перед наукой, и перед бизнесом стоит государственная задача – как можно скорее решить вопрос зависимости от импортного генетического и семенного материала. Значительно ускорить этот процесс можно только в тандеме и кооперации, главное, чтобы оба партнера были ориентированы на результат», – рассказал журналистам по итогам подписания заместитель директора ИЦиГ по инновационной работе СО РАН Петр Куценогий.

В «ЭкоНива» предполагают, что реализация проекта позволит до 2030 г. включительно обеспечить регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока высококачественным семенным и генетическим материалом, тем самым способствовать выполнению соответствующих показателей доктрины продовольственной безопасности России.

«Наша задача – объединить научный потенциал мирового уровня в сфере селекции со стороны ИЦиГ СО РАН с практическими навыками и высокой технологичностью селекционного центра и семеноводческих хозяйств «ЭкоНивы». Для нас очень интересными позициями являются соя и кукуруза, поскольку получить качественный урожай этих культур в сибирских условиях очень тяжело, нам нужны ультраскороспелые сорта. Надеемся, союз с наукой даст синергетический эффект и поможет решить эту задачу», – отметил в своем выступлении на форуме директор Центра первичного семеноводства и селекции ГК «ЭкоНива» Виталий Волощенко.

Помимо совместных селекционно-семеноводческих программ по зерновым, зернобобовым, кормовым травам и кукурузе, проект предусматривает совместную работу сторон по улучшению генетического потенциала КРС молочных пород, а также – отработку самых передовых генетических технологий селекции.