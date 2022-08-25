Новосибирская область подписала четыре соглашения о развитии информационных технологий

На третий день проведения международного технологического фестиваля «Технопром-2022» Новосибирская область подписала ряд соглашений о развитии информационных технологий на территории региона. В рамках договорённостей, в частности, планируется развивать региональные проекты в соответствующей сфере, а также повышать качество телекоммуникационной связи с отдалённых населённых пунктах.

Регион подписал соглашение с АО «ЭР-Телеком Холдинг», меморандум о сотрудничестве с Российским фондом развития информационных технологий, соглашения с АО «Новые башни» и АО «Юзергейт», сообщили в правительстве Новосибирской области в четверг.

Соглашение с одним из ведущих российских телеком-операторов, компанией «ЭР-Телеком», в лице президента компании Андреем Кузяевым подписал губернатор Андрей Травников. Оператор планирует сотрудничать с регионом в реализации инфраструктурных проектов, где применяются цифровые технологии.

Как отмечают в областном правительстве, в 2021 году АО «ЭР-Телеком Холдинг» успешно завершило проект по подключению к интернету социально значимых объектов в 13 регионах страны. Компания также занимается инновационным развитием.

Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере информационных и коммуникационных технологий между правительством Новосибирской области и Российским фондом развития информационных технологий подписали Андрей Травников и генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов.

Совместная деятельность фонда и региона будет направлена на содействие развитию проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), информационную поддержку участников рынка ИКТ, организацию и совместное участие в мероприятиях по соответствующим вопросам, а также содействие инновационной деятельности.

Соглашение с АО «Новые башни» (генеральный директор Евгений Чермашенцев) направлено на повышение качества услуг связи, в том числе в населённых пунктах региона. Так, предполагается, что в ближайшие три года в Новосибирской области будет создано более 200 опор связи. Кроме того, в регионе запланирован проект по установке активного оборудования связи в малых населённых пунктах, через которое сможет оказывать услуги любой оператор.

В соответствии с соглашением с ООО «Юзергейт» (директор Александр Левченко) планируется содействие в реализации региональных проектов и программ, направленных на повышение уровня цифровизации Новосибирской области, создание условий для увеличения доли использования российского телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения в регионе, а также реализация совместных проектов.

Ранее сообщалось о том, что 25 августа на «Технопроме» планируется подписать около 20 соглашений.