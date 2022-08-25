В регионе Сибири вернули масочный режим в медучреждениях из-за COVID-19

Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией власти Томской области вернули ряд ограничительных мер. В медицинских организациях региона действует масочный режим и контроль температуры тела на входе, а также запрет на допуск посетителей к больным.

Управлением Роспотребнадзора по Томской области принято решение о введении ограничительных мер в регионе из-за COVID-19. По данным ведомства, с начала августа 2022 года на территории области отмечается рост заболеваемости коронавирусом с еженедельным приростом от 27 до 70%, при этом уровень коллективного поствакцинального иммунитета против COVID-19 составляет 5,3%.

«В целях исключения и снижения риска заражения COVID-19 в медицинских организациях, 24.08.2022 года было издано постановление Главного государственного санитарного врача по Томской области <…> Постановлением введен ряд ограничительных мер, в том числе введение масочного режима, как для сотрудников, так и для пациентов, запрет пациентам на временный уход из стационара, запрет на допуск посетителей к больным и ряд других», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно постановлению, в медучреждениях региона также вводится входная бесконтактная термометрия тела. Больных с признаками острой респираторной инфекции будут принимать отдельно, в специально выделенном помещении.

По данным стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Томской области зарегистрировали более 136 тыс. случаев заражения COVID-19, от заболевания скончались 883 человека. За сутки коронавирус подтвердился у 271 жителя региона, при этом 15 августа заболевание выявили у 115 человек.

Управление Роспотребнадзора по Томской области также напоминает жителям региона о необходимости соблюдения профилактических мер, в том числе обязательное ношение масок в общественных местах и на транспорте.

Ранее в ряде сибирских регионов был рекомендован масочный режим, в том числе в Новосибирской области и Кузбассе. Как предположил в разговоре с «Континентом Сибирь» кандидат биологических наук Сергей Седых, уже в сентябре эту меру могут ввести в Новосибирской области на обязательной основе.