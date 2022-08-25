Звезда мировой оперы прилетит из Италии в Новосибирск ради премьеры

В середине сентября в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета состоится премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Одну из ключевых партий исполнит звезда мировой оперной сцены Олеся Петрова.

В спектакле «Царская невеста», премьера которой пройдёт в Новосибирском оперном театре 15 и 16 сентября, солистка Михайловского театра (Санкт-Петербург) Олеся Петрова исполнит партию Любаши – одну из самых ярких и сложных в мировом репертуаре, рассказали в пресс-службе театра.

Артистка, признанная ведущим меццо-сопрано современной оперы, известна участием в постановках на таких мировых сценах, как «Метрополитан-опера», «Лисеу» в Барселоне, Арена ди Верона и Королевский театр Мадрида.

Как отмечают в Новосибирском оперном театре, у певицы плотный гастрольный график. Так, незадолго до премьеры в Новосибирске она исполнит партию Амнерис в постановке Франко Дзефирелли «Аида» на Арене ди Верона в Италии, где её партнёром будет известный немецкий оперный певец Йонес Кауфман, а после спектакля в НОВАТе артистка выступит в Лондонской королевской опере, «Метрополитен-опере» и Опере Новой Зеландии (Окленд).

По словам Олеси Петровой, роль Любаши близка её актёрской индивидуальности, а масштабы и величие сцены новосибирского театра всегда привлекали исполнительницу.

Как сообщалось ранее, опера «Царская невеста» откроет 78-й сезон Новосибирского оперного театра. Над спектаклем работают художественный руководитель, дирижёр Дмитрий Юровский и главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев. Сценографию постановки создают известные российский театральные художники, отец и сын Вячеслав и Пётр Окуневы.