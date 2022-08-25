Установку для лечения рака с отечественными комплектующими от ИЯФ СО РАН поставят в федеральном медучреждении в 2024 году

Ускоритель для бор-нейтронозахватной терапии рака, который создаёт Институт ядерной физики (ИЯФ) СО РАН, планируется поставить в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве в конце 2024 года. Комплектующие устройства будут полностью отечественными.

О реализации проекта рассказал заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН Пётр Багрянский на совещании в рамках международного технологического форума «Технопром-2022», сообщает пресс-служба учреждения 25 августа.

Как отметил Пётр Багрянский, из-за невозможности поставки компонентов устройства из-за рубежа было решено изготовить их на экспериментальном производстве института, а также на профильных российских предприятиях. Около 95% разработанных в текущем году проектов в производство уже передано. Часть комплектующих готово, в том числе катушки секций высоковольтного выпрямителя.

«В настоящий момент готовится техническое задание на создание системы управления нейтронного источника и системы роботизации для работы с нейтронно-генерирующей мишенью. Проведены предварительные переговоры с исполнителем этих работ», – сообщил также на форуме Пётр Багрянский, добавив, что сейчас завершается разработка проекта капитального ремонта помещения для установки.

Узлы ускорителя устройства планируется изготовить в течение 2022-2023 годов, сборка и отладка, а также закрепление установки на базе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина намечена на 2024 год –поставят и соберут её в учреждении в конце года.

Как пояснили в Институте ядерной физики, бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) – это избирательное уничтожение клеток злокачественных опухолей, которое происходит с помощью накопления в них стабильного изотопа «бор-10» и последующего облучения нейтронами. В результате поглощения нейтрона бором происходит ядерная реакция с большим выделением энергии в той клетке, которая содержала ядро бора, и это приводит к её гибели. Согласно результатам клинических испытаний, проведённых на ядерных реакторах, метод позволяет лечить глиобластомы мозга, метастазы меланомы и ряд других опухолей.

Напомним, что в рамках форума «Технопром-2022» на 25 августа запланирована сессия, где представят программу импортозамещения медицинского оборудования для лечения онкологии.