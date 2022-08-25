В Новосибирской области проведут капитальный ремонт трех федеральных дорог

В Новосибирской области запланирован ремонт участков трех федеральных дорог. В регионе объявили конкурс на разработку проектной документации для проведения работ.

В Новосибирской области объявили три конкурса на выполнение проектных и изыскательных работ для проведения капитального ремонта трех федеральных дорог. Речь идет об участках автомобильных дорог Р-254 «Иртыш», Р256 «Чуйский тракт» и Р255 «Сибирь».

Информация о проведении торгов для определения подрядчиков размещена на сайте госзакупок 25 августа, заказчиком выступает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства».

«Основная цель разработки проектной документации состоит в обеспечении работ по капитальному ремонту объекта для полного восстановления его транспортно-эксплуатационного состояния и доведение конструктивных элементов сооружения и его частей до уровня установленных допустимых значений», — указано в документах.

Согласно техническому заданию к выполнению проектных и изыскательских работ для проведения капремонта на участке автодороги Р-256 «Чуйский тракт», подрядчик проведет, в частности, сравнение вариантов проектных решений по экономической эффективности капитальных вложений, определит межремонтные сроки и стоимость ремонта дорожного полотна.

В проектную документацию должен войти раздел, содержащий технические решения по капитальному ремонту, в том числе мероприятия по повышению прочности земляного полотна, восстановлению и усилению дорожной одежды, уширению проезжей части и прочее. Отмечается, что после проведения ремонтных работ на участке планируется увеличить число полос движения с двух до четырех. Капитальный ремонт планируется провести на участке дороги км 102+000 — км 135+277. Начальная цена контракта на выполнение проектных и изыскательских работ составляет более 74,9 млн рублей.

Подобные работы необходимо провести в рамках выполнения проектных и изыскательских работ для капитального ремонта автодорог Р-254 «Иртышь» и Р-255 «Сибирь». Капитальный ремонт Р-254 «Иртыш» планируется провести на участке км 0+900 — км 18+000, ремонт трассы Р-255 «Сибирь» пройдет на участке км 142+450 – км 143+450. Общая цена контрактов на выполнение работ составляет около 80 млн рублей.