Взявшие под свой личный контроль строительство поликлиники № 18 в микрорайоне Дивногорский депутаты-«единороссы» из Совета депутатов города Новосибирска и Заксобрания региона во время выездного совещания обсудили проблемы, с которыми столкнулись на текущем этапе работ подрядчики. На сегодня строительство важного социального объекта для всех жителей близлежащих микрорайонов идет полным ходом, ежедневно на площадке трудятся около 80 рабочих, достроить поликлинику планируется к концу текущего года. Необходимость строительства поликлиники связана с ростом населения в активно застраивающихся микрорайонах Дивногорский и Новомарусино, а также с высокой востребованностью приема участковых врачей и узких специалистов.

Стоимость строительства новой пятиэтажной поликлиники оценивается в 500 млн рублей. Лечебное учреждение рассчитано на 300 посещений в смену и будет иметь два основных отделения — детское и взрослое. Поликлиника будет доступна для жителей близлежащих микрорайонов Дивногорский и Новомарусино, таким образом, она будет обслуживать большую часть Ленинского района города. В здании площадью более 6 тыс. кв. м. будет создано 140 рабочих мест, включая медперсонал. Полноценный медицинский центр предусматривает и рентгенологические кабинеты, и работу специалистов узкой направленности. Детское и взрослое отделения будут иметь отдельные входы. На первом этаже будут размещены регистратура, кабинеты врачебного приема, процедурные кабинеты и прочее.

Уже сейчас строительство близится к завершению, в здании сделано около 70% всех работ, а также закуплено необходимое медицинское оборудование. По окончании строительства после сдачи поликлиники рядом планируется возвести еще один немаловажный для микрорайона социальный объект — школу. Место под нее уже огорожено, строительство начнется в следующем году.

Депутаты «Единой России» вместе с представителями профильных министерств, подрядной организации и Минздрава в присутствии активистов из числа местных жителей побывали на месте строительства поликлиники, ознакомились с ходом строительных работ, а также обсудили текущие проблемы и пути их решения. Так, при проектировании поликлиники оказалось непродуманным строительство подъездных путей и пешеходной дороги в целом, поскольку медучреждение строится на пустыре, в отдалении от жилых домов на заболоченной местности. Из-за этих особенностей ландшафта здание поликлиники тоже пришлось приподнять, чтобы не топило цокольный этаж, который планируют эксплуатировать.

Как отметил депутат горсовета Новосибирска Денис Чаховский («Единая Россия»), объект посещается членами фракции уже не первый раз, а его строительство взято под личный контроль. «Сейчас главное, что подрядчик успевает сделать все работы в срок, и поликлиника, которую с нетерпением ждут все местные жители, заработает к концу текущего года. Есть еще нерешенные вопросы, и один из основных — это подъездные пути, которые почему-то не были продуманы на стадии проектирования объекта. Подрядчик же выполняет работы в границе земельного участка, и сейчас решение проблемы ложится на плечи депутатского корпуса, мы будем с этим разбираться. Скорее всего, в этот сезон сделать дорогу уже не успеем, но главное — начать. Думаю, что в следующем году уже появится полноценная дорога, которая будет проходить и к поликлинике, и к будущей школе», — заверил он.

Депутат уточнил, что, скорее всего, в первое время жители будут добираться в поликлинику через жилмассив Новомарусино, от которого временно сделают насыпную дорогу.

Первый заместитель главы администрации Ленинского района Новосибирска Сергей Глебов добавил, что уже было обращение в мэрию Новосибирска с изложением проблемы отсутствия дороги и подъездных путей к поликлинике. «Хотелось бы отметить, что тот объем финансирования, который необходим для строительства дороги, не вытянуть только за счет городского бюджета. Скорее всего, мэрия будет обращаться в областное правительство с предложением по софинансированию работ, поскольку строительство дороги включает в себя также и освещение, и пешеходные дорожки. Оценить стоимость необходимых работ пока сложно, вначале надо будет сделать проект. Не исключаю, что проектировщики увидят возможность сделать подъездной путь не таким длинным, как мы это видим сейчас, а, возможно, с сокращением дороги. Сейчас же будем отрабатывать вопрос, чтобы сделать временную подъездную дорогу с отсыпкой щебня», — сказал Сергей Глебов.

По словам депутата Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрия Козловского («Единая Россия»), ходом строительства на объекте народные избранники в целом довольны, но, кроме отсутствия дороги, есть и еще один нерешенный проблемный вопрос. Это отсутствие технологических входов, через которые планируется заносить в поликлинику громоздкое оборудование. «Скорее всего, придется дополнительно разбирать окна, расширять проходы, чтобы занести оборудование, и это обойдется в дополнительные деньги, но думаю, этот вопрос подрядчики с минздравом решат в рабочем порядке», — пояснил он.

Депутат Заксобрания напомнил, что строительство поликлиники — заслуга в том числе и местных жителей, которые включали его в наказы, благодаря чему в 2020 году удалось попасть в региональную государственную программу нацпроекта «Здравоохранение». Контроль за строительством со стороны депутатов, инициаторами которого выступили депутаты из «Единой России», это часть народной программы партии, цель которой — улучшение качества жизни жителей города, в том числе и обеспечение доступа всех граждан к первичному звену здравоохранения.

Горожане, безусловно, рады появлению поликлиники рядом с местом жительства и с нетерпением ждут окончания строительства. «Для всех нас поликлиника — это долгожданный объект. В микрорайоне долгое время не было ни медучреждений, ни школы, ни детского сада. Но мы обратились к депутатам с наказом о строительстве больницы и рады, что они инициативу поддержали. Теперь ждем начала строительства школы, а также спортивных объектов и секций для детей — это тоже крайне важно для развития района», — добавила жительница микрорайона Новомарусино Людмила Титова.