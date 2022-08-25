В футбольном клубе «Новосибирск» сменилось руководство

В футбольном клубе «Новосибирск» назначен новый генеральный директор. Им стал Андрей Полищук, в 2011-2012 годы руководивший предшественником клуба, ФК «Сибирь».

В министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области назвали имя нового генерального директора футбольного клуба «Новосибирск». Должность руководителя ФК занял Андрей Полищук. Как сообщает пресс-служба министерства, контракт с бывшим гендиректором клуба Андреем Перловым «расторгнут по взаимному соглашению сторон».

«Задача остаётся прежней — выход в ФНЛ-1. Несмотря на непростое начало сезона, задача посильная. Я думаю, команде необходима встряска. У Андрея Олеговича большой опыт. Я думаю, что при грамотном управлении, координации, объединении усилий клуб сможет решить задачу», — сказал министра спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Андрей Полищук родился в 1967 году. Работах гендиректором футбольного клуба «Новосибирск-Олимпик», заместителем генерального директора футбольного клуба «Спартак Москва», был спортивным директором Академии им. Коноплева в Тольятти.

В 2011-2012 годах трудился в футбольном клубе «Сибирь» (предшественник ФК «Новосибирск») на должности генерального директора. В 2014 году стал спортивным директором Академии футбола Чертаново, в 2017 году — гендиректором футбольной школы «Смена Москва».

Напомним, футбольный клуб «Новосибирск» основан 10 июня 2019 года по решению регионального правительства. Предшественником клуба являлся созданный в 1936 году ФК «Сибирь». Начиная с сезона 2019-2020 ФК «Новосибирск» выступает в третьем по уровню дивизионе России. Домашние матчи команды проходят на новосибирском стадионе «Спартак» и на площадке центра спортивной подготовки «Заря».

Стоит отметить, что в июне текущего года в ФК «Новосибирск» сменился главный тренер. Должность занял бывший главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский.