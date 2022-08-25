Названы новосибирские лицеи и гимназии, где готовят будущих студентов лучших вузов России

Российское рейтинговое агентство RAEX («Раэкс-Аналитика») составило ТОП-200 российских лицеев и гимназий, выпускники которых чаще всего поступают в лучшие, по данным авторов исследования, вузы страны. В их число попало восемь новосибирских учебных заведений.

Как следует из информации на сайте агентства, в исследовании участвовали 38 регионов РФ из 85. Большинство школ, попавших в рейтинг – 90 из 200 – расположены в Москве и Московской области, 18 – в Санкт-Петербурге, 12 – в Татарстане и 10 — в Свердловской области.

Исследование базируется на информации, предоставленной 47 ведущими российскими вузами из обозначенных составителями 52 (они входили в рейтинги агентства за два предыдущих года) по результатам приёмных кампаний 2020 и 2021 годов. При этом отработаны данные о поступлении 220 тыс. выпускников.

Отмечается, что в этом году рейтинг увеличился со 100 позиций до 200. Как объяснили составители, это связано с ростом конкуренции среди школ и открытием новых учебных заведений.

По результатам анализа в ТОП-200 вошли восемь новосибирских лицеев и гимназий. Так, СУНЦ НГУ занял в списке 11 место, лицей им. академика М.А. Лаврентьева №130 – 45 место, гимназия №3 в Академгородке – 110 место, инженерный лицей НГТУ – 118 место, гимназия №6 «Горностай» — 133 место, аэрокосмический лицей им. Ю.В. Кондратюка – 149 место, новосибирская гимназия №2 – 162 место, новосибирская гимназия №1 – 181 место.

В первую пятёрку рейтинга попали четыре московских учреждения и одно – челябинское. Это СУНЦ МГУ (первое место), московский физтех-лицей им. П.Л. Капицы (второе место), челябинский физико-математический лицей №31 (третье место), московский лицей «Вторая школа» (четвёртое место) и Университетская гимназия МГУ (пятое место).

Стоит отметить, что в топ вошли ещё три сибирских учебных заведения: многопрофильный образовательный центр развития одарённости №117 в Омской области (167 место), лицей города Юрги в Кемеровской области (188 место) и гимназия №124 им. М.В. Октябрьской в Томской области (195 место).

Рейтинговое агентство RAEX («Раэкс-Аналитика») – кредитное рейтинговое агентство, включенное в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России, создано в 1997 году. Ключевой фигурой компании является российский экономист Игорь Юргенс.

Напомним, что в этом году в новосибирских вузах открылось около тысячи новых бюджетных мест.