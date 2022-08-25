В Кузбассе установили памятник погибшим на «Листвяжной» горнякам

В Кемеровской области открыли мемориальный комплекс в память о погибших на шахте «Листвяжная» рабочих и горноспасателях. Скульптурная композиция установлена на аллее «Шахтёрской Славы» в посёлке Грамотеино Беловского городского округа.

Мемориальный комплекс «Покорителям земных недр и спасателям» состоит из скульптур шахтёра и горноспасателя, а также гранитной плиты с выгравированными именами 51 погибшего на шахте «Листвяжная», рассказали в правительстве Кемеровской области 24 августа.

Высота памятника составляет более пяти метров. Автор композиции – член Союза художников России, скульптор Константин Зинич.

Решение об установке мемориального комплекса было принято на встрече губернатора региона Сергея Цивилёва с родственниками погибших в 2021 году. Место памятника и его эскиз выбрали в ходе голосования.

Кроме того, отремонтировали саму аллею «Шахтёрской Славы», где обустроили асфальтобетонные тротуары, парковые диваны, детские площадки, разместили светодиодные светильники и высадили деревья. Также отреставрировали установленный в 2002 году памятник сотрудникам военизированных горноспасательных частей, погибшим на шахте «Комсомолец».

Напомним, трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года. В результате взрыва метана погиб 51 человек. Среди них как шахтёры, так и горноспасатели. По факту произошедшего заведены уголовные дела, их фигурантами стали представители руководства холдингов «СДС» и «СДС-Уголь», владеющих угольным предприятием.