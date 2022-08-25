24 августа на сайте KSONLINE.RU вышел материал, посвященный корпоративному конфликту вокруг АО «Электроагрегат» и дальнейшей судьбе предприятия. На момент подготовки материала «Континент Сибирь» не располагал комментариями акционера АО «Электроагрегат» Евгения Грибова. В продолжение темы редакция публикует комментарии предпринимателя, а также позицию действующего руководства АО «Электроагрегат».

Говоря о новых обстоятельствах, которые позволили возобновить разбирательства по поводу продажи акций АО «Электроагрегат», Евгений Грибов отмечает завершение судебного процесса и предварительного следствия по расследованию уголовного дела в отношении Александра Одинца по факту хищения акций четырех предприятий, которые являются единым пакетом имущественного комплекса АО «Электроагрегат». «21 июня 2022 года Ленинским районным судом Новосибирска поставлена точка в вопросе расследования хищения акций. Судом были установлены и квалифицированы действия Александра Одинца, которые имели место быть 10 лет назад как мошенничество (статья 159 часть 4) – это первый эпизод преступления, второй эпизод – фальсификация доказательств в арбитражном суде (статья 303 часть 1). Судом было установлено совершённое преступление, я был признан потерпевшим по уголовному делу, сумма похищенного имущества после оценочных экспертиз составила 600 миллионов рублей. За мною оставлено право истребовать похищенное имущество в гражданско-правовом порядке, что и было сделано адвокатами. Поданы соответствующие иски, идёт разбирательство в Арбитражном суде Новосибирской области», – говорится в письме за подписью Евгения Грибова, поступившим в ответ на запрос «Континента Сибирь».

Впрочем, адвокат Людмила Соболевская, представляющая интересы наследников Александра Одинца, отметила, что действующее законодательство устанавливает, что только приговор суда по уголовному делу может являться основанием для признания лица виновным в преступлении. «При вынесении приговора, суд в ходе судебного следствия исследует доказательства, представляемые как стороной обвинения, так и стороной защиты. В нашем случае, судебное следствие по делу не проводилось, состоялось несколько судебных заседаний и дело было прекращено в связи со смертью подсудимого. То есть, Ленинский районный суд не исследовал непосредственно доказательства и не формировал выводы по существу дела: ни о виновности подсудимого, ни о наличии уголовного преступления. Сейчас при рассмотрении гражданских споров Евгений Грибов фактически заявляет, что необходимо взять не исследованную судом позицию обвинения по уголовному дел и придать этому мнению преюдициальную силу. То есть по сути, предлагает арбитражному суду не исследовать никакие обстоятельства и доказательства, а по умолчанию, поверить следствию. Данный подход к разрешению споров, на наш взгляд, не соответствует процессуальному законодательству», – отметила Людмила Соболевская.

В своих комментариях «Континенту Сибирь» Евгений Грибов также отметил, что всегда призывал Александра Одинца, родственников и его семью, которая сегодня управляет АО «Электроагрегат», к мирному урегулированию конфликта. «У семьи Одинца всегда была возможность признать вину, добровольно вернуть похищенное имущество и дальше мирно сосуществовать, как это делается во всем цивилизованном мире, где группа акционеров управляет активами акционерного общества», – отметил Евгений Грибов.

Он также прокомментировал, в каком направлении, по его мнению, должен развиваться АО «Электроагрегат» в случае получения контроля над предприятием. «Первое, что мы предложим – провести аудит за прошедший период, чтобы установить причины резкого сокращения доли реального производственного процесса в рамках экономической деятельности АО «Электроагрегат» и снижения численности штата работников. Также считаем важным выяснить, чем сейчас занимаются исполнительные органы, и что происходит на территории завода. Сегодня у нас уже готов бизнес-план по развитию предприятия. Проект предусматривает повышение уровня непосредственно производственной деятельности, увеличение объемов выпускаемой продукции в 5 раз и численного штата сотрудников в полтора-два раза, увеличение отчислений в виде налогов в бюджеты всех уровней. Считаем важным учитывать интересы не только мажоритарных, но и миноритарных акционеров, к которым относятся в основном пенсионеры, отдавшие трудовую жизнь заводу – они имеют право претендовать на дивиденды, которые необходимо выплачивать ежегодно. Намерены требовать от исполнительных органов предприятия – неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину и прозрачность всех финансовых потоков в производственной деятельности и во всей финансово-хозяйственной деятельности компании», – отметил Евгений Грибов.

«Континент Сибирь» предложил президенту совета директоров АО «Электроагрегат» Ивану Деришеву прокомментировать эти тезисы. «В своих публичных выступлениях и личных разговорах Евгений Грибов часто упоминает некую вину семьи Одинца, признание которой разрешит все разногласия. На мой взгляд, он продолжает жить в иллюзии, что перед ним виноваты, несмотря на многочисленные суды, которые раз за разом выносят решения в пользу действующих акционеров АО «Электроагрегат». Столько же сильные иллюзии, боюсь, Евгений Грибов испытывает и в отношении развития завода, – отмечает Иван Деришев. – Говоря о резком 5-кратном увеличении объемов продукции, он, по моему мнению, демонстрирует банальное незнание механизмов работы гособоронзаказа, производственных процессов завода и вероятное отсутствие того самого бизнес-плана, на которые постоянно ссылается в своих публичных выступлениях. Планировать и делать – это разные вещи. К сожалению, законом не запрещено подавать все новые и новые иски по одному и тому же делу, чем и пользуется Евгений Грибов. Могу лишь повторить то, что уже не раз говорил: мы чувствуем свою правоту в рассматриваемом споре и готовы отстаивать ее в суде снова и снова».