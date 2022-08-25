На маршруте №96 в Новосибирске появятся новые автобусы

Юлия Моисеева
 
автобус
Фото из архива "КС"

Подвижной состав автобусного маршрута №96 в Новосибирске «Цветущая Плющиха – улица С. Кожевникова» поменяют. Это связано со сменой перевозчика.

Как объяснили в мэрии Новосибирска, с прежним перевозчиком муниципалитет расторг договор. Теперь маршрут будет обслуживать МКП «Новосибгортранс».

Новые автобусы выйдут на маршрут 27 августа. Они будут оснащены двигателями на газомоторном топливе, кондиционерами в салоне и кабине водителя, оборудованием для бескондукторной оплаты проезда, автоматизированной системой пассажиропотока и системами видеонаблюдения.

Кроме того, транспортные средства соответствуют требованиям доступной среды – так, они оснащены низким полом.

Напомним, что в конце прошлого года в Новосибирск закупили 20 новых автобусов НЕФАЗ.

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