Красноярские депутаты утвердили новый генеральный план города до 2042 года

Красноярский городской совет депутатов утвердил новую редакцию генерального плана города, рассчитанного до 2042 года, на внеочередной сессии 24 августа. Проект, в частности, подразумевает укрупнение территорий и сохранение рекреационной зоны в районе бывшего санатория «Енисей».

Предыдущий генеральный план города был принят в 2015 году, напомнила на сессии председатель Красноярского горсовета Наталия Фирюлина.

«Возникла необходимость изменений с учётом современных реалий. А кроме того, к нам, депутатам, в администрацию города обращались красноярцы с просьбами внести изменения в генплан, так как 22 тысячи земельных участков располагаются в двух и более зонах, что не позволяет их использовать в дальнейшем», — цитирует Наталию Фирюлину пресс-служба городского совета.

Согласно новой редакции генплана, укрупнены функциональные зоны – вместо 29 образовано восемь. Документ также предусматривает размещение и реконструкцию 146 дошкольных образовательных учреждений и 88 школ, 18 учреждений дополнительного образования и 66 объектов культуры и искусства.

Кроме того, площадь озеленения города будет увеличена на 664 га относительно действующего генерального плана.

Помимо этого, принята поправка, подразумевающая сохранение функциональной зоны рекреационного назначения – территории бывшего санатория «Енисей» в жилом районе «Удачный». С соответствующей рекомендацией выступили депутаты горсовета на заседании комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре на прошлой неделе.

Проект решения о принятии нового генплана принят большинством голосов.

Напомним, необходимость корректировки принятого в 2015 году генерального плана Красноярска эксперты признали ещё в 2019 году – на тот момент в муниципалитет поступило около 800 заявлений о проблемах в документе, а общее количество связанных с ними конфликтных точек достигло 1800. Ошибки в генплане спровоцировали поток судебных исков.

Проект изменений разработало АО «Красноярскгражданпроект».