В двух районах Новосибирска запланирован ремонт дворов за 11 млн рублей

Новосибирские власти ищут подрядчика для выполнения работ по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов и их проездов. Работы запланированы в Советском и Первомайском районах города.

Информация о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов и проездов размещена на сайте госзакупок 24 августа, заказчиком выступает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Согласно документам к закупке, ремонтные работы пройдут вблизи 9 домов в Советском и Первомайском районах Новосибирска. В частности, в Советском районе города на ул. Бердышева, 5 подрядчик проведет работы по обустройству тротуаров и уширения проезда, на улице Героев Труда, 2 победитель торгов выполнит оборудование водоотводных лотков. В Первомайском районе Новосибирска на ул. Пришвина, 1 запланированы работы по обустройству парковки, тротуара, а также ремонт проезда.

В адресный перечень проведения работ также входят ул. Терешковой, 6, 8, 10, Добровольческая, 2, Русская, 3 и проспект Строителей, 7. Выполнить ремонт и обустройство дворовых территорий по контракту необходимо до 15 ноября текущего года.

«Не допускается выполнение работ, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан, с 22 часов до 7 часов по местному времени в рабочие дни, с 22 часов до 9 часов по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни», — указано в документах.

Отметим, подать заявку на участие в аукционе можно до 2 сентября, подвести итоги определения подрядчика планируется 6 сентября. Начальная цена контракта на выполнение работ составляет более 11,2 млн рублей, источником финансирования выступает бюджет города Новосибирска на 2022 и 2023 год.

Напомним, в начале августа городские власти объявили аукцион на выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий в Центральном округе города. Стоимость работ по контракту составляет более 10,4 млн рублей.