Билайн на «Технопроме» присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта

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Четырнадцать новосибирских компаний присоединились на «Технопроме» к Кодексу этики в сфере ИИ
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Глава СК РФ поручил проверить демонтаж стелы в честь героев ВОВ в Новосибирске
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В Новосибирской области руководитель лесхоза пойдет под суд за поджог леса на 70 га
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Умер бывший вице-губернатор Томской области
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Частичный масочный режим ввели в сибирском городе
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Международные встречи и соглашения запланированы на форуме «Технопром» в Новосибирске
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Сбер назвал имя преемника Дмитрия Солнцева в Красноярском крае
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Осужденный за незаконную охоту экс-глава Убинского района Новосибирской области избран на новый срок
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Синоптики предупредили о заморозках в регионах Сибири
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В Новосибирске покинул пост главный режиссер театра «Глобус»
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Крупнейший федеральный автодилер выйдет в Новосибирск и Омск
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Андрей Травников и ещё два сибирских губернатора попали под санкции Канады
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В Омской области назначен новый министр энергетики и ЖКХ
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Какие соглашения подписаны в день открытия «Технопрома-2022» в Новосибирске?
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Спикер и вице-спикер Заксобрания Новосибирской области посетили «Технопром»
Научный сотрудник
Генеральный директор «Авито»
Директор ПАО «Национальная Cеть Доступных Кофеен «Подорожник»»
Первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области
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