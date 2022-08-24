В новосибирских политических кругах обсуждают вероятность пиар-мобилизации команды Травникова перед выборами 2023 года. Источники «Континента Сибирь» расходятся в прогнозах насчёт будущей официальной позиции «опытного политтехнолога», приезда которого ждут новосибирские единороссы: он прибудет на замену куратору внутриполитического блока или на подмогу?

В последние две недели несколько человек, вращающихся в руководстве региональной «Единой России», в неформальных обсуждениях о подготовке к новосибирской губернаторской кампании 2023 года, упоминали имя опытного «пиарщика» ЕР Андрея Клюзова. Некоторые из источников, близкие к властным верхам области, уверены, что его прибытие в Новосибирск подразумевает отставку нынешнего топ-менеджера по внутренней политике — министра Игоря Яковлева.

Отдельные собеседники издания утверждают, что чиновник уже готов к увольнению: «Континент Сибирь» писал о подобном сценарии в недавнем материале «Кто будет руководить выборами новосибирского губернатора в 2023 году». Сторонники версии с отставкой Яковлева расходятся в сроках: одни говорят, что это случится в самое ближайшее время. Другие делают ставку на октябрь-ноябрь. Раньше и Андрей Клюзов едва ли может сосредоточиться на новосибирских делах: сейчас он работает в Томской области, куда весной президент назначил временно исполняющим главы региона Владимира Мазура. Выборы пройдут в сентябре. На их итоги могут быть завязаны карьерные планы Клюзова, как и на политическую ситуацию в Томске в преддверии избрания нового градоначальника. Томск без мэра может оставаться только до конца этой зимы.

Среди влиятельных новосибирских единороссов есть персоны, скептически настроенные к уходу из регионального правительства Игоря Яковлева. Они отмечают его усиление, считают, что тот «дорос» до полноценного кураторства проектом «Травников на второй срок». Плюс упоминают о рисках, которыми на данном этапе чревата смена ключевого члена команды, погруженного в повестку. Так, один из представителей президиума областного политсовета ЕР предполагает, что Яковлев останется минимум до окончания губернаторской гонки. Высшее должностное лицо региона — явно на предвыборном старте, судя по графику визитов по области и стратегически важным для Кремля территориям.

Есть мнение, что «сильный и опытный» (по отзывам местных единороссов) политический менеджер Клюзов прибудет в Новосибирск, не как будущий чиновник, а как партийный технолог от администрации президента. Корреспондент «Континента Сибирь» задал Андрею Клюзову вопросы о его рабочих планах и участии в новосибирской кампании в 2023 году. К моменту публикации материала политтехнолог не дал ответа.

Андрей Клюзов начинал путь политического менеджера в Алтайском крае с поста консультанта аналитического управления в региональной администрации. Его карьера в «Единой России» стартовала в 2000 годах, в 2010-м он возглавил исполком ЕР в Алтайском крае. В 2012 году получил повышение: стал руководителем департамента избирательных технологий в Центральном исполнительном комитете в Москве (2013-2015 гг.). Новосибирские единороссы помнят Клюзова по масштабной избирательной кампании в регионе в 2015 году (выборы в Горсовет Новосибирска и Заксобрание Новосибирской области). Тогда Андрей Клюзов возглавлял в ЦИК партии департамент по работе в Сибирском Федеральном округе. Через год на выборах в Госдуму технолог координировал группу регионов в СФО: отвечал за оценку эффективности работы региональных штабов, корректировку стратегии и тактики кампаний. В 2016 году Андрей Клюзов вернулся на позицию руководителя исполкома ЕР в Алтайском крае. Ушёл оттуда в 2018-м после выборов в штабе Виктора Томенко (тот победил с 53,6% голосов). После увольнения партийный функционер выступил в СМИ с критическими заявлениями о деятельности команды нового главы региона. В 2019 году Клюзов стал руководителем исполкома ЕР в Республике Алтай, которую осенью официально возглавил Олег Хорохордин, за полгода до того назначенный президентом временно исполняющим обязанности губернатора.