В Новосибирской области руководитель лесхоза пойдет под суд за поджог леса на 70 га

Василий Попов
 
Миниатюра для: В Новосибирской области руководитель лесхоза пойдет под суд за поджог леса на 70 га
Фото Михаила Перикова

В Новосибирской области руководитель АО «Северный лесхоз» предстанет перед судом по делу об уничтожении лесных насаждений. В результате небрежности обвиняемого в регионе при пожаре сгорело 70 га леса.

Прокурор Северного района утвердил обвинительный акт в отношении руководителя АО «Северных лесхоз», сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Его обвинили в совершении преступления по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, если эти деяния причинили значительный ущерб).

По данным ведомства, инцидент произошел 16 апреля текущего года. Руководитель лесхоза осуществил отжиг сухой травы вдоль минерализованной полосы в Вагановском лесохозяйственном участке.  Отмечается, что обвиняемый не обеспечил должный контроль за распространением огня и покинул участок горения, чем допустил переход огня через полосу в посадки лесных культур.

«В результате преступной небрежности виновного лица допущено уничтожение огнем лесных насаждений породы сосна обыкновенная на площади 70 гектаров, чем причинен материальный ущерб Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области на сумму более 1,2 млн рублей», — указано в сообщении.

Уголовное дело направлено мировому судье Северного района для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемого наложен арест в сумме 200 тыс. рублей. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области предъявило иск к руководителю лесхоза на сумму более 6,1 млн рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Алтайском крае суд вынес приговор директору туристического комплекса ООО «Горное солнце».  Из-за допущенных нарушений правил пожарной безопасности в комплексе произошел пожар, в котором  погиб один человек и еще 20 — пострадали.

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