Международные встречи и соглашения запланированы на форуме «Технопром» в Новосибирске

В Новосибирске продолжает работу IX Международный форум технологического развития «Технопром-2022». «Континент Сибирь» публикует список значимых событий, которые запланированы во второй и третий дни масштабного мероприятия.

Напомним, IX Международный форум технологического развития «Технопром-2022» стартовал в Новосибирске накануне, 23 августа. Его основные мероприятия пройдут с 23 по 26 августа на площадке экспоцентра.

В рамках второго дня работы форума на мероприятии запланировано подписание ряда значимых соглашений. Так, в частности, 24 августа запланировано соглашение между ГАУ «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности» с ПАО «МТС» о реализации совместных действий в сфере научно-технической и инновационной деятельности. Также планируют подписать соглашение индийская компания «Панасеа», Фонд научно-технологического развития Новосибирской области, ООО «Сибмер» и ООО «Радиационная техника» «в целях установления стратегического партнерства и развития долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества».

Кроме перечисленных организаций, соглашения на форуме 24 августа планируют подписать АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» с ООО Научно-Исследовательский Производственный Комплекс «Экосистема Инноваций», Фонд «Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка» и Союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата», НГТУ с АО «Новосибирский приборостроительный завод», правительство Новосибирской области с Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации и другие.

25 августа на форуме запланировано заключение стратегического партнерства Института цитологии и генетики СО РАН с ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» в сфере применения генетических технологий для селекции и семеноводства. Всего 25 августа на форуме планируется подписать около 20 соглашений.

Стоит добавить, что в рамках второго дня работы «Технопрома» губернатор Новосибирской области Андрей Травников проведет встречу с делегацией Федеративной Республики Нигерия во главе с Шеху Абдуллахи Йибаиквала, Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Нигерия в РФ. 25 августа глава региона встретится с делегацией Республики Индия и делегацией Республики Союз Мьянма. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Накануне «Континент Сибирь» сообщал о том, какие соглашения были подписаны в день открытия «Технопрома-2022» в Новосибирске.