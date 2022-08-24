«Ростелеком» выступил официальным цифровым провайдером «Технопрома»

«Ростелеком» рассказал о современных технологиях на форуме «Технопром», который проходит в Новосибирске с 23 по 26 августа. Федеральный провайдер организовал высокоскоростной оптический канал связи для бесперебойного доступа в интернет, а также представил посетителям выставки собственные цифровые разработки.

Главной темой для обсуждения на «Технопроме» в этом году стал технологический суверенитет и устойчивое развитие России. «Мы видим, что форум развивается в серьезной динамике. Рассчитываю, что результатом станет перечень конкретных инициатив и проектов, которые укрепят экономику страны и обеспечат ее научно-технологическое развитие», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Отдельное внимание на форуме «Ростелеком» уделил работе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Благодаря этой цифровой платформе в регионах улучшается координация служб и ведомств при чрезвычайных ситуациях. Комплекс помогает собирать данные из разных источников, просматривать информацию для предупреждения происшествий, а также координировать работу по ликвидации последствий ЧС.

«Ядром «Безопасного города» можно назвать платформу интеллектуального видеонаблюдения, которая позволяет не только распознавать людей или объекты. Система помогает анализировать происходящие события и делать на этой основе прогнозы, чтобы перейти от реагирования на свершившиеся события к их предупреждению. «Ростелеком» уже подключил к платформе более 350 тысяч камер в регионах России, с которых в год обрабатывается 3 млрд часов видео, — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. — Все это помогает оперативным службам круглосуточно контролировать важные объекты, благодаря чему жизнь в городах становится более безопасной».

Эксперты «Ростелекома» также выступят на нескольких панельных дискуссиях и круглых столах форума. В частности, докладчики расскажут про актуальные киберугрозы, поговорят о тенденциях импортозамещения в сфере облачных сервисов и объяснят организацию работы с большими данными.