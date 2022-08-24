Осужденный за незаконную охоту экс-глава Убинского района Новосибирской области избран на новый срок

Депутаты совета Убинского района Новосибирской области избрали главу района. Им стал осужденный по делу о незаконной охоте Олег Конюк. Он покинул пост руководителя районной администрации в июне текущего года.

Олег Конюк вновь избран главой Убинского района Новосибирской области. Об этом сообщается на странице администрации района в соцсети «ВКонтакте».

«Единогласно главой нашего района избран Олег Федорович Конюк. За него проголосовали 17 депутатов из 17 присутствующих», — указано в сообщении.

Отметим, Олег Конюк покинул пост главы Убинского района Новосибирской области в середине июня текущего года. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий рассмотрели депутаты совета депутатов района «в связи с поступлением от главы Убинского района Новосибирской области Конюка О.Ф. уведомления «О вступлении в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда». Речь об уголовном деле в отношении Олега Конюка и ряда лиц по статье о незаконной охоте.

По версии следствия, в 2018 году фигуранты дела вступили в предварительный сговор, чтобы совершить незаконный отстрел животных на территории Убинского района. У участников были лицензии лишь на отстрел косуль, однако они, по предварительным данным следователей, добыли лосей.

Приговор обвиняемым вынес Барабинский районный суд Новосибирской области в декабре 2021 года при повторном рассмотрении уголовного дела о незаконной охоте. Суд назначил наказание главе Убинского района Новосибирской области в виде штрафа в размере 800 000 рублей и запретил ему охотиться в течение двух лет. 30 мая текущего года Новосибирский областной суд оставил в силе приговор по делу о незаконной охоте, апелляционные жалобы — без удовлетворения.

«Сегодня я вновь стою у руля Убинского района. И очень рад тому, что вопреки всем пересудам и наговорам вы оказали мне доверие. Некоторые скажут: — «Вас выбрали депутаты!» Но я видел и слышал, как именно Вы — простые жители района высказывали мне поддержку в одной из групп социальных сетей, в газетах и лично…

Я как и впредь буду работать на благо нашего с вами района, стараться делать его лучше, краше и комфортнее», — обратился к новосибирцам Олег Конюк на странице администрации района в соцсети «ВКонтакте».