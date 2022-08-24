Синоптики предупредили о заморозках в регионах Сибири

В ближайшие ночи в отдельных регионах Сибири ожидаются заморозки. Ночная температура воздуха опустится до -1…3 градусов.

Заморозки до -1…3 градусов прогнозируются в ближайшие ночи в регионах Сибири. Ночные холода ожидаются, в частности, в Новосибирской, Томской, Кемеровской и Иркутской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Хакасии, Тыве, Алтайском крае прогнозируются заморозки в ближайшие ночи до минус одного-трех градусов, а в Иркутской области и Забайкальском крае — даже до минус трех градусов», — сообщил Вильфанд.

По словам специалиста, ночные заморозки спровоцирует холодный воздух с Северного Ледовитого океана, который проникает на азиатскую часть страны.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем в Новосибирской области температура воздуха составит +20…+25 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду.

В ночь с 24 на 25 августа в регионе ожидается похолодание до +3…+8, местами до +13 градусов, в приземном слое заморозки до -1 градуса. Днем воздух прогреется до 22…27 градусов тепла, преимущественно без осадков, днем по северо-западу области прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с.

Ночная температура воздуха 26 августа составит +9…+14 градусов, днем столбик термометра поднимется до отметки +21…+26 градусов, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 2-7, местами порывы до 14 метров в секунду.