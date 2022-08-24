В Новосибирске покинул пост главный режиссер театра «Глобус»

Алексей Крикливый покинул пост главного режиссера Новосибирского академического молодежного театра «Глобус». Он занимал должность с 2008 года.

В Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» объявили об уходе главного режиссера Алексея Крикливого. Об этом сообщается на сайте театра 23 августа.

«После 18 лет работы в театре главный режиссер Алексей Крикливый принял решение сосредоточиться на личных творческих проектах», — указано в сообщении.

Отметим, информация об увольнении главного режиссера размещена в новости театра по итогам сбора коллектива, где директор «Глобуса» Татьяна Людмилина рассказала коллегам о планах на новый театральный сезон.

Алексей Крикливый родился в 1974 году в Красноярске, окончил Красноярский государственный институт искусств по специальности «актер театра и кино» и режиссерский факультет Российской академии театрального искусства. С 2000 по 2003 год являлся режиссером Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина.

В 2004 году стал доцентом кафедры актерского мастерства и режиссуры Новосибирского государственного театрального института (НГТИ), с 2014 года —руководитель актерско-режиссерского курса НГТИ. Был членом жюри национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска».

Работал режиссером Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» с 2004 года, в 2008 году стал главным режиссером театра.

Напомним, в середине августа стало известно о том, что директором новосибирского молодёжного драматического «Первого театра» назначен Михаил Дробышев. Бывший директор театра Юлия Чурилова покинула должность руководителя учреждения в мае текущего года.