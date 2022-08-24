Специально для Вас. Оборона обросла историей: кому достанется АО «Электроагрегат»?

Елена Жданова
 
Оборона обросла историей: кому достанется АО «Электроагрегат»?
Дискредитация как в целом политики работы «Электроагрегата», так и качества выпускаемой им продукции вредит операционной деятельности завода, о чем его сотрудники говорили в открытом письме. Фото из архива "Континента Сибирь"

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