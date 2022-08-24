Крупнейший федеральный автодилер выйдет в Новосибирск и Омск

Группа компаний «Рольф» в течение года планирует открыть точки выкупа автомобилей с пробегом в Омске и Новосибирске. Об этом говорится в финансовом отчете организации.

По данным «Рольфа», первоначально было запланировано открытие точек выкупа автомобилей с пробегом в Омске и Новосибирске уже в августе-сентябре 2022 года. Также «Рольф» рассчитывает запустить такие центры в Нижнем Новгороде, Тюмени, Набережных Челнах, Челябинске, Уфе, Сочи, Волгограде, Воронеже и Ярославле. Точки выкупа уже работают в Самаре, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Напомним, что ГК «Рольф» была основана в 1991 году бывшим депутатом Госдумы РФ Сергеем Петровым. По данным Forbes, «Рольф» уже 8 лет подряд является крупнейшим автодилером страны по выручке. Группа компаний также занимает первое место по количеству проданных машин в России. Портфель брендов компании РОЛЬФ включает 22 автомобильные марки: Audi, BMW, Chery, Chrysler, Exeed, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов и 3 мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге. В 2021 году сообщалось о продаже ГК «Рольф» краснодарскому холдингу «КЛЮЧАВТО», однако после февраля 2022 года эта сделка была отменена. В настоящее время «КЛЮЧАВТО» представлен в Омске (новые авто, авто с пробегом) и Новосибирске (авто с пробегом).

Кроме «КЛЮЧАВТО» в Сибири также с 2007 года работает московская ГК «Автомир» (Новосибирск, Новокузнецк).

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