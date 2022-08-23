Торжественное открытие первого фестиваля научного и индустриального кино Сибири «Кремний» в рамках IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022» состоялось 22 августа.

Гостей и участников фестиваля в центре культуры и отдыха «Победа» поприветствовали заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов, программный директор и сооснователь фестиваля актуального научного кино «ФАНК» Ирина Белых, куратор фестиваля научно-популярного и исследовательского кино «Мир знаний» Александра Лаврова, помощник главного ученого секретаря СО РАН, программный директора Союза выпускников НГУ Сергей Ти, генеральный Директор холдинг «ЛБЛ-ХОЛДИНГ» Павел Меняйло.

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Вечер завершился горячим обсуждением фильма экологической тематики «Пионеры пластика» с участием руководителя школы социального предпринимательства «Новотерра» Евгением Дубровиным и программным директором фестиваля «ФАНК» Ириной Белых.

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О программе фестиваля можно прочитать по ссылке.

Фото Андриана Козина и Виктора Дмитриева