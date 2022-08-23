«Кузбассразрезуголь» испытывает отечественный буровой станок нового поколения

На Кедровском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) введён в опытно-промышленную эксплуатацию дизель-гидравлический станок МР-200 производства ИЗ-КАРТЭКС (входит в группу «УЗТМ-КАРТЭКС»). Это первый отечественный образец подобных машин среднего класса.

Как пояснили в компании, станок предназначен для бурения вертикальных и наклонных взрывных скважин при открытой разработке угольных месторождений.

«Испытания продлятся три месяца, все это время здесь будет находится конструктор установки, – прокомментировал генеральный директор ООО «Кузбассразрезуголь-Взрывпром» Евгений Борисенко. – Техническую поддержку во время испытаний будут осуществлять ООО «Новые технологии Западной Сибири». Мы надеемся на положительные результаты и производительность не ниже, чем у аналогичных машин такого класса».

Проект станка разработан ИЗ-КАРТЭКС в партнёрстве с ООО «Новые технологии Западной Сибири», на его создание ушло несколько лет. Плановая производительность машины – 25 километров пробуренных скважин в месяц.

«Площадка для испытания выбрана не случайно: угольная компания многие годы сотрудничает с отечественными производителями карьерной техники, – подчеркнул заместитель директора по производству УК «Кузбассразрезуголь» Роман Смирнов. – Например, все экскаваторы УЗТМ-ИЗ КАРТЭКС нового поколения проходили испытания на предприятия «Кузбассразрезугля». Работа в тандеме от технического задания до запуска в промышленную эксплуатацию позволяет производителю оперативно устранять недочёты новых моделей, а нам получать высокопроизводительное оборудование, полностью соответствующее нашим запросам».

В МР-200 воплощены современные конструктивные и технологические решения. Так, основные и вспомогательные механизмы станка полностью гидрофицированы, что позволяет значительно снизить их массу по сравнению с аналогичными узлами, имеющими электропривод.

«Глубина бурения МР-200 может достигать 56 метров, — отметил главный конструктор проекта дирекции по конструированию ИЗ-КАРТЭКС Станислав Тихомиров. – Возможно бурение не только вертикальное, но и наклонное до 30 градусов. Особое внимании при проектировании мы уделили рабочему месту оператора».

Станок оборудован эргономичной кабиной с системами вентиляции, отопления, в том числе автономного, и фильтрации поступающего воздуха. Для оператора предусмотрена виброзащита, а точно рассчитанное расположение элементов управления позволяет специалисту быстро адаптироваться к рабочему месту. В перспективе система управления станка позволит вести мониторинг процесса бурения и дистанционное управление с обратной связью.