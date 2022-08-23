В регионах Сибири открылись магазины Н&М

В отдельных регионах Сибири вновь начали открываться магазины Н&М. В частности отделы шведской сети одежды заработали в Барнауле и Новосибирске.

В регионах Сибири вновь заработал ряд магазинов Н&М. Так, 23 августа магазин открылся в торгово-развлекательном центре «Арена» в Барнауле. Соответствующая информация размещена на странице ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».

«Отделы H&M открывают свои двери для распродажи остатков товаров перед окончательным закрытием в России», — указано в сообщении.

Кроме Барнаула, отделы шведской сети заработали в Новосибирске. Читатель «Континента Сибирь» прислал редакции фотографию с действующим магазином Н&М в ТРЦ «Галерея» вблизи станции метро «Сибирская».

Напомним, компания H&M Group объявила о приостановке продаж своей продукции в начале марта. Как сообщается в официальной группе бренда в соцсети «ВКонтакте», компания планирует временно открыть магазины в России для реализации товаров поэтапно в течение августа. Отделы сети будут работать в штатном режиме, при этом онлайн-магазин H&M не возобновит работу.

Отметим, в конце мая польский производитель и продавец одежды LPP, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, объявил о продаже российских магазинов китайскому консорциуму. LPP приостановил онлайн-продажу товаров на территории России и доставку своей продукции в связи с началом спецоперации на Украине.