Компания «Россети Сибирь» в 2022 году направила 18,021 млн рублей на защиту краснокнижных пернатых от поражения электрическим током. Годом ранее на эти цели энергетики потратили 10,6 млн.

Большая часть линий электропередачи (ЛЭП) компании «Россети Сибирь» протяженностью свыше 250 тысяч километров проходит по территории лесов и степей, а потому является привлекательным посадочным местом для птиц. Опасность поражения электрическим током возникает при взлете пернатых, когда они задевают незащищенную часть голого провода или изолятор. Чтобы обезопасить их от гибели, энергетики устанавливают специальные птицезащитные устройства на ЛЭП – в основном по маршруту миграции перелетных птиц редких видов.

Согласно экологической и технической политике компании, реконструкция воздушных линий электропередачи и строительство новых проводится с использованием самонесущего изолированного провода (СИП), что также предотвращает гибель птиц. Особое покрытие проводов и техника монтажа исключает контакт пернатых с токонесущими частями оборудования. Кроме того, этот вид провода в меньшей степени подвержен повреждениям, в том числе из-за падений деревьев на ЛЭП.

Всего на территории присутствия компании «Россети Сибирь» с начала текущего года установлено 10 443 птицезащитных устройств (ПЗУ), в Алтайэнерго– 87, в ГАЭС – 15, в Бурятэнгерго – 549, в Красноярскэнерго – 1 735, в Кузбассэнерго-РЭС – 207, в Омскэнерго – 1 607, в Хакасэнерго – 2 545, в Читаэнерго – 3 698.

«По предписанию Росприроднадзора и в результате нашего тесного сотрудничества с фондами охраны природы в компании создан многолетний график установки ПЗУ. Но время идет, меняется климат, изменяются и пути миграции птиц, – отметил заместитель начальника управления производственной безопасности и производственного контроля компании «Россети Сибирь» Олег Бондарь. – Пока мы ориентируемся на текущий ареал – это преимущественно Забайкалье, Хакасия, Омская область и Красноярский край. Однако, совместно с экологами отслеживаем новые пути перелетов, видим изменения и готовы на них реагировать – подстраиваться под новые планы миграции птиц. Возможно, уже в следующем году география оснащения антиприсадочными конструкциями линий электропередачи охватит уже совсем другие регионы».

Оснащение ПЗУ традиционно проходит в районах с наибольшим ареалом обитания краснокнижных видов птиц: беркута, кречета, могильника, степного орла, степной пустельги, сокола балобана и самой быстрой птицы в мире, занесенной в Красную книгу, – сокола сапсана. Например, в Хакасии сосредоточено 11 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Их общая площадь превышает 852 тысячи га, это 13,8 % от площади республики. Для сохранения биологического разнообразия растений и животных важно минимизировать негативное воздействие на животный и растительный мир, в том числе на занесенных в Красную книгу Республики Хакасия животных, птиц и растений.

До конца года специалисты энергокомпании планируют установить ещё 3 144 ПЗУ, таким образом, всего в 2022 году в рамках ремонтной программы Россети Сибирь будет установлено 13 587 устройств, что на 4 336 больше, чем в прошлом году.