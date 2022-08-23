В Новосибирске назначили врио директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН

В новосибирском Институте теоретической и прикладной механики С. А. Христиановича СО РАН назначен врио директора учреждения. Ранее глава института Александр Шиплюк был арестован по делу о госизмене.

Временно исполняющим обязанности директора Институте теоретической и прикладной механики С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук ( ИТПМ СО РАН) назначен замдиректора по научной работе Евгений Краус. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Краус Евгений Иванович — врио директора, зам. директора по научной работе, доктор физико-математических наук», — указано на сайте.

Напомним, в начале августа появилась информация, что правоохранители задержали директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александра Шиплюка по подозрению в совершении преступления по статье о госизмене.

Ученого арестовали и доставили в СИЗО «Лефортово» в Москве. Перед задержанием в институте были проведены обыски. Накануне стало известно о том, что защита ученого обжаловала его арест, однако суд оставил меру пресечения в отношении Александра Шиплюка без изменений.

Добавим, в конце июня по аналогичной статье в Новосибирске были задержаны научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН, специалист в области динамики вязкого газа Анатолий Маслов и заведующий лабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрий Колкер. Последний был арестован и этапирован в Москву, где через три дня скончался. По словам родственников ученого, у Дмитрия Колкера была диагностирована четвертая стадия онкологического заболевания, специалиста задержали правоохранители в больнице. Анатолий Маслов также был арестован и отправлен в СИЗО «Лефортово». Его подозревают в передаче КНР данных, связанных с гиперзвуком.