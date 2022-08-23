Зола-уноса как продукт

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Вице-премьер РФ подверг критике темпы строительства нового ЛДС в Новосибирске
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В Новосибирске будет построен жилой комплекс с цитатной архитектурной стилистикой Петербурга
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Восемь пригородных поездов отменят в Новосибирской области
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В Новосибирске назначили врио директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН
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IX Международный форум технологического развития «Технопром-2022» открывается в Новосибирске
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Суд оставил в СИЗО директора института СО РАН по делу о госизмене
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Суд рассмотрит дело организаторов азартных игр в Новосибирске
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Ещё два кандидата подали документы на выборы мэра Красноярска
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«Толмачёво» и общежитие НГТУ: Новосибирская область получит федеральные средства на инфраструктурные проекты
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Новосибирский фотограф запечатлел в небе остроносый «генеральский» самолёт
Научный сотрудник
Генеральный директор «Авито»
Директор ПАО «Национальная Cеть Доступных Кофеен «Подорожник»»
Первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области
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