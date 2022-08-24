В июне 2022 года правительство России утвердило комплексный план по повышению объемов утилизации золошлаковых отходов, которые образуются в результате работы генерирующих предприятий. В августе Минстрой РФ провел встречу с руководителями крупнейших теплогенерирующих компаний на тему вовлечения золошлаков в хозяйственный оборот. Кто готов покупать побочный продукт, образующийся после генерации тепла и электричества – золу-унос – в материале «Континента Сибирь».

Каждый год в России образуется порядка 18 млн тонн золошлаковых отходов, большая часть которых отправляется на золоотвалы.

К 2035 году не менее половины золошлаков должны утилизироваться и перерабатываться – такая задача два года назад обозначена в Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года. А в июне 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплексный план по повышению объемов утилизации золошлаковых отходов – документ предусматривает меры по вовлечению золошлаков в хозяйственный оборот.

Сейчас в переработку идет не более 8-10% общего объема, но и это, как правило, носит несистемный, ситуативный характер, основанный на договоренности между предприятием, которое нуждается в материале, и тепловой станцией.

Между тем, как показала мировая и российская практика, золошлаковые материалы хорошо зарекомендовали себя в строительной отрасли. Например, зола-унос – та, что оседает на электрических фильтрах угольных теплоэлектростанций – может заместить до 50% при производстве строительных материалов.

Всего при сжигании угля образуется три основных типа золошлаков. Первый тип – уже упомянутая выше мелкая сухая зола-унос, которая собирается электрофильтрами. Второй – образующиеся в котле более крупные шлаковые элементы, минеральные частицы. Третий – золошлаковый материал, который представляет собой смесь воды и двух первых типов.

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Сколько вырабатывается, сколько отгружается и кем покупается?

В Сибири есть примеры использования золы-унос — в качестве минеральной добавки в производстве строительных материалов: цемента, сухих строительных смесей, бетона, газобетона, битумов. Она эффективно заменяет такие добавки, как песок, доменный шлак и минеральный наполнитель.

Предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) в регионах своего присутствия в Сибири за 7 месяцев 2022 реализовали 352 тысячи тонн, увеличив поставки на треть к аналогичному периоду прошлого года.

Так, один из крупных генераторов золы-унос в структуре СГК — Новосибирская ТЭЦ-5, по итогам 7 месяцев 2022 года поставила заказчикам в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях свыше 36 тысяч тонн золы-унос. Это вдвое больше в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

Основные потребители — производители кровельных гидроизоляционных материалов (43% от объема реализации), производители бетона и ЖБИ (33%); еще 20% приходится на производителей сухих строительных смесей.

Структура меняется, в целом самая значительная доля приходится на гидроизоляцию – ее применяют как при возведении домов, так и в производственном, инфраструктурном строительстве.

«Максимальный спрос определяется строительным и ремонтным рынком и имеет ярко выраженную сезонность, – прокомментировали представители СГК. – Максимум потребления мы наблюдаем с мая по сентябрь, минимум – в зимние месяцы. На Новосибирской ТЭЦ-5 в среднем в сутки в летний период отгружается 7-8 автоцементовозов вместимостью примерно 30-33 тонны. Квартальный рекорд был поставлен в июне 2022 года, когда станция отпустила за сутки потребителям 344 тонн золы-унос», — рассказала начальник отдела продаж Новосибирского филиала СГК Анастасия Ефремова.

Безопасен ли вторичный продукт от ТЭЦ? В целом золошлаки новосибирских ТЭЦ относятся к отходам пятого, самого низкого класса опасности – по классификации в федеральном законе «Об отходах производства и потребления». К этому же классу отнесены все виды отходов, образующиеся в быту — они практически не наносят вреда окружающей среде. Радиационную безопасность золы-унос СГК добровольно подтверждает периодическим контролем в федеральных аккредитованных центрах Роспотребнадзора.

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Компонент для изоляции

Один из основных потребителей новосибирской золы с теплоэлектроцентралей – юргинский завод кровельных материалов компании «Технониколь» — использует золу с ТЭЦ в качестве сырья с самого начала работы – с 2007 года. «Наше предприятие оснащено высокоэффективным оборудованием по очистке битумных газов – отметил в ходе пресс-брифинга 10 августа директор завода «Технофлекс» Максим Ларин. – Кроме того, технологии производства рулонных материалов позволяют использовать в качестве сырья отходы угольных ТЭЦ. Каждый год мы перерабатываем в качестве производственного сырья более 30 тысяч тонн угольной золы». По словам директора, зола-унос замещает порядка 70% от потребности в минеральном наполнителе.

Есть ли выгода в замене минерального сырья золой? По словам Максима Ларина, на первом плане стоит не дешевизна подобного материала – в конце концов, его тоже нужно доставлять и хранить. «Здесь больше моральный вопрос: зачем разрабатывать недра, если есть отходы, которые можно запустить во вторичное производство», — добавил директор предприятия.

Доставка золы в Юргу ведется как по железной дороге, так и автотранспортом – у каждого метода есть свои плюсы. Железнодорожные перевозки способны доставить больший объем сырья, тогда как автотранспорт может более гибко реагировать на изменения потребностей завода, плюс он зачастую оказывается быстрее.

В свою очередь, Новосибирская ТЭЦ-5, откуда, собственно, и идет в Юргу этот ресурс, повышает качество партнерства. Недавно станция реализовала инвестпроект — установила в цехе пять телескопических погрузчиков на загрузочных бункерах. Применение многофункциональной установки с телескопической стрелой позволило вдвое сократить время на отгрузку золы с одного бункера – в среднем до 15 минут.

В этом году новосибирские станции проектируют новые системы отбора и отгрузки сухой золы-унос от электрофильтров – фактически современный складской комплекс. Новые системы на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 планируется смонтировать к 2025 году.

Кроме того, недавно партеры – новосибирские ТЭЦ-5, ТЭЦ-3 и Технониколь заключили прямой договор поставки золы-унос, тогда как ранее зола из Новосибирска поставлялась через посредника.

Что делают из золы-унос в Юрге? Основные продукты завода «Технофлекс» в Юрге — кровельные материалы и гидроизоляционное покрытие — используются как для частных домов, так и в многоэтажном строительстве. Гидроизоляция нужна для крыш, для фундаментов, а также в промышленных стройках, например, при прокладке тоннелей метрополитена. «Технофлекс» — один из крупнейших производителей мягкой кровли в России. В сутки отгружает до 120 большегрузных автомобилей с продукцией, в год производит более 23 млн кв.м рулонных материалов. Продукция идет в регионы Сибири, Дальнего Востока, а также на экспорт — в Казахстан, Монголию и Китай.

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Кто еще готов?

В Кузбассе легкую фракцию золы-унос Беловской ГРЭС перерабатывают в алюмосиликатную микросферу. В Красноярске и Новокузнецке накопленные на ТЭЦ золошлаки используют для рекультивации почвы.

Барнаульская ТЭЦ-3 реализует золу-унос. В перспективе СГК планирует направлять золошлаковые материалы с Бийской и барнаульских ТЭЦ на ремонт и строительство дорог. «Мы неоднократно обращались с таким предложением к краевым и муниципальным властям», – подчеркнул директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Кроме того, СГК совместно с НИЦ «Строительство» и Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона им. А.А. Гвоздева проводят исследование по использованию золы-унос Рефтинской ГРЭС в современных бетонных смесях. Между прочим, Рефтинская ГРЭС считается одним из крупнейших в стране производителем золы-унос – до 5 млн тонн в год.