Образовательный центр «Рост», основанный новосибирским бизнесменом Александром Бойко и стартовавший, как частная средняя школа, в 2023-м станет вузом туристического бизнеса, взаимодействующим с аналогичным заведением в Турции.

Промежуточной ступенью развития образовательного центра «РОСТ» будет колледж гостиничного бизнеса, а в планах на 2023-й – аккредитация на статус высшего учебного заведения по профилю «Индустрия гостеприимства». Об этом в ходе пресс-брифинга, прошедшего 22 августа в ОЦ «РОСТ» сообщил журналистам Александр Бойко, глава холдинга TS Group, учредитель и инвестор этого образовательного центра. По его словам, нынешний учебный год центр встречает уже как средне-специальное учебное заведений, готовящее кадры среднего звена для индустрии гостеприимства – для сферы общественного питания и отельного дела.

«Сейчас мы по этой тематике работаем как колледж, — отметил Александр Бойко – Но «апргрейд» до отраслевого вуза – в самых ближайших планах. Часть этого процесса – соглашения, подписанные с Турцией и Швейцарией».

Соглашение со Швейцарией в свете нынешних геополитических обстоятельств пока, так сказать, поставлено на паузу, а работа с Академией туризма Анталии, по словам Александра Бойко, уже началась – она в фазе организационной координации.

Изначальный концепт ОЦ «РОСТ» – частная школа для одаренных детей тоже сохраняется. Более того, становится первоосновой, просто векторизация выпускников получает более широкую и продуктивную «ветвистость».

«Фактически, в «РОСТе» три учебных направления, – пояснила в ходе брифинга директор ОЦ «РОСТ» Олеся Орлова. По продвинутой программе – подготовка к поступлению в Новосибирский государственный университет (НГУ), с прицелом на занятия фундаментальной, академической наукой. Подписано соглашение с НГУ, по которому мы способны выдавать для 10-11 классов программы университетской ориентации и вести лабораторные занятия на территории университета. Второе направление – для вузов прикладного направления и третье, новейшее, олицетворяемое 12-летним образовательным циклом – для тех, кто поскорее хочет вступить в самостоятельную жизнь и начать зарабатывать. В рассматриваемом случае – в индустрии гостеприимства. Этого достаточно, чтобы пройти на средний уровень менеджмента в любой отель».

Как сказал Александр Бойко, для эффективной работы на уровне HORECA-колледжа, центру достаточно базы TS Group, но для вузовского статуса хочется более плотной контекстуальной среды.

По его словам, на действующих объектах холдинга студентам колледжа способны дать весь практический курс по их специальностям (теоретическая часть составит 45% программы, а практическая будет даваться на объектах HORECA-индустрии).

«Наш отель «Рамада» – это практическая среда, которая в буквальном смысле находится за порогом класса», – подчеркнул Бойко.

Турецкая же Академия туризма – это дверь в теоретический и практический контекст, формирующий уже не специалиста срединного звена, а управленца HORECA-отрасли. Профиль этого учебного заведения сформулирован словами «отельный менеджмент». Изначально оно создавалось как ресурсная база для конкретного отельного бренда. Но вскоре переросло рамки чисто корпоративного целеполагания, получило аккредитацию в Англии и было интегрировано в общеевропейскую систему HORECA-образования.

По словам Олеси Орловой, турецкие партнеры вполне откровенны в оглашении своих профитов от сотрудничества – обучая российских студентов, они хотят создать сервисную среду под русских же туристов. А для ученика школы «РОСТ» это один из вариантов карьерного трансфера – прийти в первый класс и, последовательно проходя этапы школы, колледжа и вуза, дорасти до топ-менеджера или востребованного специалиста HORECA-отрасли.

Ещё один привлекательный аспект – динамичная интеграция выпускников турецкого вуза-партнера в европейскую отраслевую среду. И хотя по состоянию на 2022-й этот бонус смотрится сугубо отвлеченным, после успокоения политической турбулентности он сохранит свою привлекательность. «Туризм даже в изменившемся мире сохранится как динамичный бизнес», — резюмировала Олеся Орлова.