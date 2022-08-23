Какую новосибирскую франшизу можно считать наиболее выгодной?

Новосибирск является родиной многих бизнесов, которые впоследствии вышли на общероссийский и международный уровень в том числе благодаря развитию по франчайзингу. «Континент Сибирь» предлагает читателям проголосовать за наиболее финансово привлекательную франшизу новосибирской компании.
- По данным сайта 2ГИС, на сегодня география деятельности компании включает в себя 411 городов в России и СНГ.
- По данным сайта СДЭК, на сегодня у компании насчитывается более 1500 офисов франчайзи, более 30% из которых — мультифранчайзинговые.
- По данным сайта Fit Service, в настоящее время сеть охватывает 139 городов России и Казахстана.
- Сеть салонов лазерной эпиляции Laser Love включает 228 студий в России, сеть стритфуда Cheburek.Me – 238 точек.
- Сеть «Фермер-Центр» включает, согласно сайту компании, 53 магазина.
- Сеть «Бодрый день», согласно сайту компании, включает более 180 кофеен в России.
- Сеть «Кузина», по данным 2ГИС, включает около 70 кафе-кондитерских в России.
- Рестораны грузинской кухни «Хочу Пури» открыты в 7 городах России.
- Сеть Travelers Coffee, согласно сайту, охватывает 35 городов России, Казахстана и Киргизии.
- Производитель защитно-декоративных покрытий Unibrait представлен по франшизе более, чем в 25 городах России.
- Сеть бургерных «МЯСОROOB», согласно сайту компании, представлена в 12 городах России.