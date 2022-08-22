Суд рассмотрит дело организаторов азартных игр в Новосибирске

В Новосибирске трое местных жителей предстанут перед судом по делу о незаконной организации азартных игр. Обвиняемые проводили игры в покер в Октябрьском районе города.

В Новосибирске правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего, 42-летнего и 52-летнего местных жителей, сообщает СУ СК РФ по региону. Их обвинили в совершении преступления по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По данным следователей, в период с октября 2021 по май 2022 года фигуранты дела незаконно организовали и проводили в Новосибирске «азартные игры в «покер» с использованием оборудования вне игровой зоны». Они были организованы в помещениях на улице Декабристов в Октябрьском районе города.

«Полученными доходами в результате проведения азартных игр с использованием игрового оборудования фигуранты по делу распоряжались по своему усмотрению», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что преступная деятельность обвиняемых была пресечена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Новосибирску. Специалисты также изъяли игровое оборудование из помещений.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу. В ходе следствия в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в начале июля в Новосибирске сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность сети игровых клубов. Заведения действовали в городе с июня 2021 года.