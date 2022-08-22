Ещё два кандидата подали документы на выборы мэра Красноярска

Юлия Моисеева
 
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Фото Михаила Перикова

Руководитель группы по мониторингу за обеспечением безопасности дорожного движения ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Шестаков и политтехнолог, бывший заместитель руководителя управления архитектуры мэрии Красноярска Алексей Аксютенко зарегистрировались на выборы глава краевого центра.

Информация о новых кандидатах на пост мэра Красноярска появилась на сайте горсовета 22 августа.

Александр Шестаков родился в 1977 году. По данным ГУ МВД по Красноярскому краю, где он является руководителем группы по мониторингу за обеспечением безопасности дорожного движения, Шестаков окончил Красноярский техникум информатики и вычислительной техники и Красноярский государственный торгово-экономический институт по специальности «экономист-менеджер». В 2015 он стал президентом благотворительного фонда «Сибирские дороги», с 2018 года является членом Общественной палата Красноярска. Также Шестаков руководит городским советом мотоклубов. Награждён почётной грамотой и памятной медалью президента России.

Алексей Аксютенко с 1999 по 2018 годы работал в мэрии Красноярска, где дослужился до заместителя главного архитектора. После этого он был вице-мэром Ярославля и покинул эту должность после смены руководства города через четыре месяца. В последнее время Аксютенко живёт в Москве, однако сейчас он находится в Красноярске.

Об участии в предстоящих выборах Алексей Аксютенко заявил на днях. Как рассказал политтехнолог «Континенту Сибирь» 19 августа, в преддверии выборов он начинает «мини-кампанию», чтобы конкурс не так откровенно напоминал «игру в поддавки» с известным, по его мнению, кандидатом – вице-мэром Владиславом Логиновым. Последний, считают политтехнологи, является наиболее очевидным потенциальным преемником ушедшего в отставку Сергея Ерёмина.

Напомним, что на прошлой неделе о своём участии в выборах мэра Красноярска заявили пенсионер Алексей Полковников, фермер Алексей Герич и управляющим несколькими городскими ТСЖ Михаил Пашин.

Выборы мэра пройдут в Красноярске в сентябре.

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