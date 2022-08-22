В УК «Сибантрацит» произошла смена руководства

Генеральный директор УК «Сибантрацит» Сергей Мельников покинул пост руководителя организации. Новым гендиректором компании стал бывший топ-менеджер ГК «Сибантрацит» Александр Исаев.

Об уходе Сергея Мельникова с поста гендиректора УК «Сибантрацит» сообщает пресс-служба группы. Он являлся руководителем организации с 2020 года. Ранее Мельников возглавлял международные продажи группы «Сибантрацит» в Юго-Восточной Азии и Китае.

«Сергей Мельников, занимавший с 2020 года должность генерального директора УК «Сибантрацит», останется в компании и сосредоточится на реализации антрацита в качестве заместителя генерального директора по продажам», — указано в сообщении.

Новым генеральным директором УК «Сибантрацит» назначен Александр Исаев. Отмечается, что он также является гендиректором ООО «УК «Эльга уголь», развивающей крупнейший в России проект по добыче высококачественного коксующегося угля на Эльгинском угольном месторождении.

По данным Rusprofile, Исаев стал гендиректором ООО «УК «Эльга уголь» в 2020 году. С 2005 года он занимал руководящие должности на предприятиях, работающих в угольной промышленности, был председателем правления ООО «Управляющая компания «ВостокУголь».

Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG. Является крупнейшим в России производителем металлургических углей. В Группу входят угольные компании Новосибирской области – АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также производитель угля в Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский».