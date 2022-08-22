Благоустройство газонов и тротуаров проведут на проспекте Дзержинского в Новосибирске

В Новосибирске в рамках ремонта проезжей части проспекта Дзержинского проведут комплексное благоустройство – в порядок должны быть приведены тротуары, газоны. Такую задачу поставил на выездном совещании мэр Анатолий Локоть. По его словам, в ближайшие годы городские власти намерены поэтапно реконструировать всю главную транспортную магистраль Дзержинского района города.

Напомним, конкурс в электронной форме на определение подрядчика для выполнения ремонтных работ на проезжей части проспекта Дзержинского в Новосибирске был объявлен в июле текущего года. Стоимость контракта составила 112 млн рублей. В рамках работ подрядной организации необходимо выполнить, в частности, исправление продольного и поперечного профиля покрытия путем фрезерования участков, а также устройство выравнивающего и верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, подъем смотровых и дождеприёмных колодцев на проезжей части магистрали.

Победителем конкурса по ремонту автодороги стало новосибирское ООО «Дорсиб плюс». Работы в рамках контракта проведут на участке проспекта Дзержинского от улицы Кошурникова до улицы Королева протяженностью 1 400 метров.

Ремонт на участке главной транспортной магистрали Дзержинского района города начался в ночь с 17 на 18 августа. За две ночи подрядная организация выполнила треть всего объема работ по фрезерованию старого асфальта, в ближайшее время специалисты планируют приступить к укладке выравнивающего слоя на объекте. Срок окончания работ по муниципальному контракту — 7 октября текущего года, однако подрядчик намерен завершить ремонт уже до конца сентября.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в будущем городские власти намерены провести реконструкцию и благоустройство всего проспекта Дзержинского, вплоть до выезда из города.

«Несколько дней назад мы открыли Сквер Содружества на пересечении проспекта Дзержинского с улицей Красина. Это событие стало началом капитального ремонта магистрали. У нас очень большие планы по восстановлению дороги. Мы планируем провести реконструкцию и благоустройство всего проспекта Дзержинского, вплоть до выезда из города Новосибирска в сторону улицы Полякова. Конечно, на это потребуется не один год. В этом году будет отремонтировано дорожное покрытие шестиполосной магистрали на участке от улицы Кошурникова до улицы Королёва. При этом я поручаю администрации Дзержинского района Новосибирска выполнить благоустройство прилегающей территории – тротуаров, бульваров, газонов с обеих сторон проспекта», — сказал в ходе выездного совещания 19 августа Анатолий Локоть.

Глава городской администрации также уточнил, что в следующем году в Новосибирске также запланирован комплексный ремонт участка проспекта Дзержинского от улицы Королева до ДК им. Чкалова. Работы проведут за счет участия города в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» («БКД»). Как сообщила первый заместитель главы администрации Дзержинского района Новосибирска Светлана Глинская, в рамках запланированного ремонта участка автодороги администрация района выполнит озеленение территории вдоль проспекта Дзержинского в сторону станции метро «Березовая роща» и ДК им. Чкалова. В настоящее время специалисты уже ведут работы по созданию зеленой зоны на пересечении проспекта Дзержинского с улицей Королева.

«Там стояли киоски, у которых срок действия договоров на аренду земли давно истек. Киоски снесены, эта территория сейчас благоустраивается силами администрации. Мы площадку зачистили, вывезли железобетонные остатки конструкций, планируем восстановить там тротуар, газон, высадить деревья», — отметила Светлана Глинская.

По словам первого заместителя главы администрации района, работы по озеленению начались после обустройства Сквера Содружества. Специалисты также рассматривают возможность создания в будущем велодорожек на благоустраиваемой территории.

Отметим, ранее Новосибирску выделили дополнительные 168 млн рублей из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог. Новосибирские власти направят средства на ремонт 12 участков улично- дорожной сети города. Как сообщал в конце прошлой недели мэр Новосибирска Анатолий Локоть, начать работы по ремонту объектов планируется уже с 22 августа. Их должны завершить к октябрю текущего года.

В список ремонта дорог вошли участки на улице Забалуева в Ленинском районе города, улицах Дуси Ковальчук и Залесского в Заельцовском районе Новосибирска и другие. Полный перечень объектов, на которых пройдет ремонт дорог — в материале «Континента Сибирь».

По данным Rusprofile, ООО «Дорсиб плюс» зарегистрировано в 1999 году, руководителями организации выступают Евгений и Иван Дингес. Компания являлась поставщиком в 147 государственных контрактах на сумму 8 783 557 821 рублей. В числе контрактов, в частности, выполнение работ по ремонту автодорог на улице Дуси Ковальчук, ремонт дорожного полотна на участке от площади им. Лыщинского до площади им. Карла Маркса, ремонт дорог по ул. Селезнева, Журинская в Новосибирске и другие. Выручка компании в 2021 году составила 994 млн рублей, прибыль — 76 млн рублей.