Новосибирский завод увеличит выпуск полупроводниковых приборов благодаря нацпроекту

Новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток» планирует нарастить темпы производства с помощью национального проекта «Производительность труда». Благодаря участию в нацпроекте на предприятии рассчитывают завоевать новые индустриальные рынки.

Как уточнили в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области, на предприятии будут оптимизировать производство полупроводниковых приборов, использующихся в источниках опорного напряжения, которые входят в комплектацию любой электронной аппаратуры. Завод планирует расширять производство для выхода на новые индустриальные рынки и в несколько раз увеличивать выпуск приборов.

«Наше предприятие – одно из немногих предприятий полного цикла производства электронной продукции в стране. Уверен, что нацпроект приведет к расширению производства, увеличению количества рабочих мест, что в свою очередь позволит нам выйти на новые рынки сбыта и обеспечивать продукцией заказчиков», – цитируют на предприятии исполнительного директора АО «НЗПП Восток» Евгения Масленникова.

В нацпроект компания вошла под кураторством Регионального центра компетенций, созданном на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Сотрудники предприятия вместе с экспертами РЦК составят план по улучшению эффективности работы участка сборки полупроводниковых приборов, начиная от склада кристаллов и заканчивая складом готовой продукции.

«В текущих экономических условиях бережливые технологии приобретают особое значение для предприятия. Объёмы возрастают, работа должна быть выполнена качественно и в сжатые сроки. Повышение производительности с помощью наших экспертов поможет заводу поддержать стабильную работу», – привели в РЦК слова руководителя центра Камиллы Волосской.