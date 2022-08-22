При каких условиях Новосибирск может улучшить свои позиции в рейтинге «умных городов»?

Директор Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами Новосибирского государственного университета АЛЕКСАНДР ЛЮЛЬКО в интервью «Континенту Сибирь» в преддверии форума «Технопром-2022» рассказал о том, что нужно Новосибирску для того, чтобы улучшить свои позиции в списке «умных городов».

– Александр Николаевич, новость о рейтинге «умных городов» от Минстроя породила целую дискуссию о том, можно ли назвать Новосибирск «умным городом». Каково ваше мнение по этому вопросу?

– «Умный город» — это город, в инфраструктуру которого постоянно внедряются современные технологии. В Новосибирске их хватает. Причем они для нас стали так естественны, что мы порой их попросту не замечаем. Давайте вспомним, как раньше мы оформляли какие-то документы, получали справки, оплачивали коммунальные платежи, покупали авиа или железнодорожные билеты – приходилось часами стоять в очередях, порой – по нескольку раз. Сейчас все это делается через Интернет в считанные минуты, быстро и удобно для граждан. Мы привычно пользуемся навигацией при поездках на автомобиле. Находим нужный адрес или нужную организацию через приложение «2ГИС», кстати, созданное новосибирской одноименной компанией. Так что, говорить, что у нас нет «умных» технологий не приходится. Еще буквально пару лет назад город Новосибирск был одним из лидеров в рейтинге «умных городов». Но прогресс не стоит на месте. Внедрение технологий в городскую инфраструктуру должно идти непрерывно. Чуть замедлился, и тебя уже обошли. Мы живем в такое динамичное время, когда то, что совсем недавно было передовым, буквально через год (иногда и раньше) становится устаревшим.

А теперь давайте зададим себе вопрос, как много ли новых умных технологий было внедрено в городскую инфраструктуру Новосибирска за последний год? Ответ очевиден. Он и отражается в рейтинге.

Можем ли мы вернуться в лидеры? Конечно! Потенциал Новосибирска огромен. У нас прекрасная фундаментальная наука в Академгородке, прекрасная вузовская наука, Новосибирск – один из признанных лидеров в области информационных технологий. Только нужно понимать, что Академгородок, институты СО РАН, вузы – это федеральные структуры, работающие не на отдельный город Новосибирск, а на всю страну. Инновационные компании работают вообще по всему миру.

Основная проблема Новосибирска сейчас состоит в том, что нашим разработчикам умных технологий стало проще внедрять свои технологии в Москве, Казани, Екатеринбурге, Омске, Кемерово, Сочи… Более того, как это не покажется странным, всплеск рейтингов некоторых городов нередко основан как раз на продуктах наших новосибирских инноваторов.

– Может НГУ стать одним из центров компетенций по внедрению «умных» технологий в городское хозяйство Новосибирска?

– Безусловно. Университет стал интеграционным центром Академгородка. Это не только мощная образовательная, но научно-исследовательская организация. Только за последние годы в НГУ созданы более 120 научно исследовательских лабораторий в кооперации с институтами СО РАН и крупными промышленными корпорациями. В НГУ успешно работают Центр трансфера технологий, Центр по новым функциональным материалам с заданными свойствами. Недавно НГУ выиграл конкурс Минобрнауки на создание Передовой инженерной школы. Одним из главных стратегических проектов НГУ является проект «Цифровое будущее». Как раз в рамках этого стратегического проекта разрабатываются, в том числе, технологии умного города. Кроме того, мы выполняем ряд проектов по цифровизации производственных процессов для ряда новосибирских промышленных предприятий.

В настоящий момент Университет работает над созданием Суперкомпьютерного центра «Лаврентьев», который станет самым мощным вычислительным центром в Восточной части страны. Кстати, такой суперкомпьютерный центр позволит Новосибирску иметь достаточные мощности для внедрения в городе таких технологий умного города как беспилотный транспорт, робототехника, персонифицированная медицина. Нашим партнером в этом проекте готов выступить крупнейший российский производитель компьютерного оборудования – компания «СИТРОНИКС», с которым мы на «Технопроме» подписываем соглашение о стратегическом партнерстве.

Большой интерес к внедрению наших умных технологий проявляют многие города России от Москвы и Санкт-Петербурга до города Циолковский (космодром Восточный) и Анадырь (Чукотка). Кстати, на предстоящем «Технопроме» мы также планируем с некоторыми из них заключить соответствующие соглашения.

– Многие отмечают недостаточный интерес к внедрению новых технологий со стороны мэрии Новосибирска. Вы сами не так давно работали в его структуре, видели ситуацию изнутри. Что надо сделать, чтобы решить эту проблему, на ваш взгляд?

– Для такой работы необходимо специальное подразделение в мэрии, которое бы выступало посредником между разработчиками и муниципальными структурами. Лучше, если будет заместитель мэра по цифровизации и внедрению передовых технологий в городскую инфраструктуру с широкими полномочиями, позволяющими в обязательном порядке требовать от всех структурных подразделений мэрии внедрение таких передовых технологий. Когда я возглавлял департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, роль подразделения, отвечающего за внедрение передовых технологий, выполняло управление науки, входившее в его состав. К сожалению, сейчас оно ликвидировано, равно как и управление промышленности. И теперь в мэрии фактически нет структур, которые целенаправленно занимались бы поиском и внедрением новых технологий, выстраиванием связей между наукой и городским хозяйством. Для существующих департаментов это, скажем так, не главная задача. Нужно учитывать, что технологии не создаются и не внедряются «по щелчку», это длительный процесс, которым надо заниматься постоянно. Мы, в свое время, выстроили целую систему поддержки и, можно сказать «выращивания» кадров для этого. Начиная с поддержки клубов юных техников, кружков робототехники, далее – программа поддержки студенческих стартапов «А-старт» при Академпарке, и, наконец, меры поддержки тех, кто занимается внедрением уже готовых инновационных разработок в работу городских служб и крупных промышленных предприятий.

– А областные власти интерес к возможностям, имеющимся у университета проявляют?

– Судите сами – на упомянутом уже форуме «Технопром – 2022» мы заключаем договора с тремя министерствами правительства Новосибирской области по внедрению технологий, разрабатываемых в НГУ. С Министерством цифрового развития будем сотрудничать в области внедрения «умных» технологий в населенных пунктах области, с министерством промышленности – реализовывать проекты цифровизации производств, а с министерством здравоохранения – внедрять технологии искусственного интеллекта в медицинские учреждения области. И конечно, будем готовить для них кадры специалистов по этим передовым технологиям.

– Вы несколько раз упомянули «Технопром». А в его программе будет что-то еще, связанное с темой «умных» технологий в городском хозяйстве?

– Университет активно участвует в работе форума. Что касается мероприятий, организованных НГУ – это пленарная секция и выставка, посвященные проекту суперкомпьютерного центра «Лаврентьев». Далее – НГУ организует форум центров трансфера технологий, в работе которого примут участие представители 18 таких центров со всей страны, они представят там свои разработки. Центр по новым материалам НГУ готовит два круглых стола по авиации и энергетике. И наш Центр по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами готовит 25 августа круглый стол «Технологии искусственного интеллекта. Цифровизация городской и промышленной инфраструктуры». На нем мы планируем как раз рассмотреть вопросы внедрения умных технологий в городскую инфраструктуру и промышленность. Мы готовы к сотрудничеству.