Компания МТС открыла в Новосибирске второй центр обработки данных, который стал первым к востоку от Урала ЦОДом модульной конструкции. Общая сумма инвестиций в проект, по оценке МТС и правительства Новосибирской области, составила почти 2 млрд рублей, а основным эксплуатантом обещает стать экосистема самого оператора.

«Открытие подобных объектов говорит в первую очередь об инвестиционной привлекательности нашего региона – прокомментировал заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. – Причем привлекателен он не только в масштабах Сибири, но и всей Российской Федерации».

По его словам, Новосибирская область считается одним из главных регионов-доноров в области информационных технологий.

К такому же выводу пришел директор департамента облачной инфраструктуры МТС Дмитрий Милов, который также участвовал в открытии ЦОДа. «Выбор в пользу Новосибирска был сделан потому, что город является одним из крупнейших промышленных, научных и транспортных центров, а значит, всегда нуждается в улучшении технической составляющей», – отметил он. И добавил, что на первом этапе, когда из четырех блоков ЦОДа будут работать два (потенциально их число может быть увеличено до шести), их нагрузка пойдет на нужды самой компании, которой уже не хватает имеющегося центра обработки данных в регионе. В дальнейшем, добавил он, ЦОД будет принимать и компании-партнеры.

«Ни для кого не секрет, что Новосибирск претендует на звание цифровой столицы Зауралья – и я уверен, что мы это звание рано или поздно получим – прокомментировал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – И новый ЦОД внесет очень большой вклад в развитие «цифровой» столицы».

О том, что МТС откроет в Новосибирской области второй ЦОД, компания заявила еще в 2019 году. Первоначальным сроком запуска был 2021 год и строительство, которым занималась группа «Мета», действительно завершилось в минувшем году. Однако открытие затянулось еще на несколько месяцев, поскольку оператору требовалось время на «дооборудование вспомогательных помещений». Поэтому второй дата-центр модульного типа под брендом МТС открылся не в Новосибирске, как планировалось изначально, а в Санкт-Петербурге. Строительством инженерной инфраструктуры занималась компания «Энвижн Групп», которая с 2012 года работает в структуре АФК «Система», материнской компании МТС. В то же время, по словам Дмитрия Милова, в оснащении ЦОД активно участвовали также новосибирские производители оборудования, в частности, завод «Элтекс».

Новый новосибирский ЦОД располагается на площадке в 7 гектар возле НЗХК, общая площадь всех построек составляет 3,5 тыс. кв. метров. Каждый из двух (в перспективе шести) модулей включает в себя 125 серверных стоек, каждая из которых рассчитана на 15 киловатт пиковой мощности. В дальнейшем МТС планирует открыть еще пять модульных центров обработки данных, но где они будут расположены и в какие сроки заработают, пока неизвестно.