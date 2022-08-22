«Континент Сибирь» продолжает изучать ситуацию с разработкой и внедрением «умных технологий» в Новосибирске. Ранее мы приводили мнение экспертов о том, что Новосибирск располагает достаточным интеллектуальным потенциалом (речь, прежде всего, идет про Академгородок), чтобы претендовать на роль лидера, а не аутсайдера среди «умных» городов страны. Директор ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд» АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕНКО в интервью «Континенту Сибирь» рассказал подробнее о возможностях новосибирских ученых и разработчиков, а также о мерах, которые позволят мэрии внедрять их с большей эффективностью.

– Александр Леонидович, по вашим оценкам, много ли в Новосибирске разработчиков, чья продукция, будучи внедренной в городское хозяйство, сделала наш город более продвинутым в плане «умных технологий»?

– Их достаточно много. В регионе есть проект по использованию асфальтобетона нового типа для дорожного покрытия. Есть проект установки светодиодного энергосберегающего уличного освещения. Был проект, который, как я понимаю, так и не пошел в работу, по «умному» моделированию и управлению уборкой городской территории, зимой – от снега, летом – от пыли и грязи. Был проект по «умным» светофорам, который «споткнулся» о межведомственное взаимодействие, эти объекты распределены между мэрией, областью и частными собственниками. Проект был направлен не просто на их объединение, но и на регулировку их работу в зависимости от времени суток, интенсивности трафика. Это позволило бы заметно улучшить ситуацию с пробками, но к сожалению, этот проект тоже не пошел в работу. Про проект с «Умными остановками» уже много писали. Это только то, что вспомнилось навскидку, на самом деле инновационных продуктов гораздо больше. На Форуме «Городские технологии» представлялось около 100 проектов для городского хозяйства. И все они созданы нашими, новосибирскими разработчиками.

Но, помимо технологий, я бы хотел обратить внимание на еще один аспект. Многие говорят про мощный интеллектуальный потенциал Новосибирска. Действительно, здесь живет много выдающихся ученых и успешных инноваторов, которые могут предложить городу свои разработки. Но не будем забывать, что сохранение и развитие этого потенциала – тоже важная задача, если мы хотим, чтобы Новосибирск развивался как «умный город». Такие люди востребованы везде, они могут переехать в любой мегаполис страны или за рубеж, и чтобы этого не произошло, необходимо создавать им здесь комфортные и достойные условия жизни. А вот с этим, я считаю, у нас большие проблемы. Проспект Лаврентьева внесён в Книгу рекордов Гиннеса как «самая умная улица в мире», но мэрию не смущает, что на ней несколько лет уже колея сантиметров десять глубиной. Равно как не смущают и заросшие велодорожки, придуманные еще отцами-основателями Академгородка. В новосибирском научном центре отсутствуют места проведения досуга для молодежи, кроме баров, нет закрытого ледового катка, парка отдыха и так далее. Это, как минимум, неуважение к тем людям, которые здесь работают. Раньше ссылались на сложности переходного периода, когда СО РАН передало эту территорию мэрии. Но уже немало лет прошло, а ситуация не меняется. Стоит ли удивляться, что молодежь уезжает. А ведь это те самые люди, которые будут создавать и внедрять «умные технологии». Где-то, но не здесь. И хотел бы отметить хороший пример развития городской среды – наукоград Кольцово.

– Многие разработчики жалуются, что им тяжело находить общий язык с чиновниками мэрии. В свое время вы руководили управлением науки в ее структуре. На ваш взгляд, в чем причина?

– Мой опыт показал, что руководители профильных департаментов и муниципальных предприятий очень неохотно занимаются внедрением технологических новинок в свою работу, они не считают это приоритетной работой, скорее – ненужным риском, от которого лучше уклониться. В итоге разработчики новых технологий из Новосибирска не скрывают, что большую их часть они внедряют в других городах и регионах, а в нашем городе делать это намного тяжелее.

– Есть способы изменить это положение?

– Конечно, причем они достаточно очевидны. Во-первых, инициатива должна идти «сверху», этот процесс должен курировать кто-то на уровне вице-мэров. Потому что одно дело, когда я приходил с предложением в департамент и совсем другое, когда это предложение вносит начальство. Во-вторых, можно вспомнить еще советскую практику, когда от госпредприятия требовалось ежегодно внедрять новые технологии и рацпредложения не ниже определенного объема от производства. Можно перенести этот подход и на муниципальные структуры, пусть берут на вооружение инновации, хорошо поработали – премировать, плохо – сделать соответствующие выводы. Тогда у руководителей будет прямая и понятная мотивация заниматься этим.

Необходима площадка, где разработчики могли бы показывать свой продукт экспертам и потенциальным заказчикам – представителям муниципалитета и промышленности. Когда я работал в мэрии вместе с Александром Николаевичем Люлько, мы организовывали и проводили форум «Городские технологии», который и был таким местом. На нем представляли интересные проекты, мы научились привлекать к участию научные институты, у которых имеется много потенциально полезных для городского хозяйства наработок. Что не получилось, это как раз взаимодействие с отраслевыми департаментами мэрии. Но это не повод отказываться от проведения форума вообще. Наоборот, руководству города стоило бы внимательнее присматриваться к тому, что там представляли и способствовать внедрению этого опыта в работу муниципалитета.

Есть еще один важный нюанс. Инновации – это всегда риск, на стадии пилотного проекта никто не может гарантировать, что он на практике будет соответствовать заявленным параметрам. Но если в науке негативный результат – это тоже результат, то в случае с бюджетными расходами – это источник больших проблем для чиновника, вплоть до потери работы и уголовной ответственности. Поэтому нужны какие-то гарантии, страховка на случай, если «пилот» не «выстрелит». Это может быть, к примеру, механизм частно-государственного партнерства, когда внедрение осуществляется на деньги разработчика или инвестора. Сами разработчики часто охотно соглашаются на такие условия, поскольку им тоже нужно пилотное внедрение, нужно показать, что их технология реально и эффективно работает.

– Один из опрошенных нами экспертов сказал, что надо установить некий KPI для чиновников. Например, сколько бюджетных средств удалось сберечь в результате внедрения того или иного продукта. Как вы оцениваете эту идею?

– Главный KPI для чиновника – это обратная связь с гражданами. И у нас она часто не работает должным образом. Вот, например, компания «Дата Ист» сделала отличный сервис «Мой Новосибирск», это на тот период была передовая технология, таких ресурсов и сейчас-то почти нет в российских городах, а когда он только заработал, если не ошибаюсь, мы были первыми. Но что толку от того, что горожане могут обратиться с его помощью к сотрудникам мэрии с заявкой или проблемой, если те в ответ просто дезинформируют заявителя. Я сам с этим сталкивался. Например, к зданию Института химии твердого тела и механохимии СО РАН нет пешеходного перехода от автобусной остановки и его сотрудники вынуждены перебегать дорогу в неположенном месте. Дважды обращались через «Мой Новосибирск» с этим вопросом. Оба раза получили ответ, что проблема решена, переход оборудован. Но на самом деле его как не было, так и нет. Хотя, казалось бы, это не сложный технологический объект, нужны только краска и пара дорожных знаков. И такое отношение к своей работе со стороны некоторых сотрудников мэрии нивелирует всю пользу от замечательной разработки.