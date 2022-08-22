Совокупный объем привлеченных средств на рынке Сибирского банка Сбербанка по итогам первого полугодия составил 1,08 трлн рублей. К ним относятся как денежные средства, размещенные клиентами Сбера на депозитных, расчетных и других счетах, так и средства, получаемые банком от выпуска собственных ценных бумаг и осуществления иных операций.

«Один триллион рублей – это значительная сумма, говорящая о доверии к Сберу со стороны клиентов, – прокомментировал эту новость председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев. – Мы благодарим каждого клиента за выбор банка и продолжаем совершенствовать нашу линейку финансовых продуктов и сервисов. Сегодня открыть подходящий для себя вклад можно буквально в два клика через Сбербанк онлайн, а большой выбор предлагаемых зарплатных и кредитных карт способен удовлетворить каждую из социальных групп».

Среди всех регионов присутствия Сибирского банка лидером по этому показателю является Красноярское головное отделение – объем привлеченных средств на рынке составляет 257 млрд рублей. На территории Новосибирского головного отделения этот показатель составляет 233 млрд рублей.

Сбер предлагает целую линейку вкладов для различных категорий клиентов. Одно из самых выгодных предложений – «СберВклад» и «СбервкладПрайм» с доходностью до 7% годовых. Специальное предложение для людей старшего возраста и пенсионеров — «Счет активный возраст» с надбавкой в 10% при зачислении пенсии на счета Сбербанка. С полным описанием всех вкладов и счетов можно ознакомиться на официальном сайте банка.