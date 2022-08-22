В Кемерове освободили сотрудников ФСИН, взятых заключёнными СИЗО в заложники

Минувшей ночью заключённые следственного изолятора №1 в Кемерове взяли в заложники сотрудников ФСИН. В данный момент конвоиры освобождены, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по региону 22 августа.

По данным информагентства, в ночь на 22 августа заключённые кемеровского СИЗО №1 взяли в заложники двух сотрудников исправительного учреждения. В пресс-службе ФСИН по региону также сообщили журналистам, что изначально были захвачены мужчина и две женщины, одну из которых вскоре отпустили.

По требованию арестантов сотрудники колонии организовали переговоры.

Утром 22 августа стало известно, что заложники отпущены, никто из них не пострадал.

В местных Telegram-каналах сообщается, что заключённые затащили правоохранителей в камеру в тот момент, когда была открыта дверь для проверки. Арестанты требовали предоставить им мобильную связь, а также вызвать сотрудников прокуратуры и руководство ФСИН. Отмечается, что они были вооружены палками и металлическим уголком.

Заключённые, по данным ФСИН, проходят по подозрению в тяжких преступлениях.

О причинах конфликта не сообщается.

UPD: по факту произошедшего по п. «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц) заведено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Кемеровской области. В ведомстве добавили, что захват заложников в исправительном учреждении произошёл в 20:40 по местному времени. Также, по данным следователей, заключённые требовали у сотрудников ФСИН выдачи мобильных устройств, сигарет и наркотических средств.

Напомним, в 2019 году экс-начальник ГУ ФСИН России по Кемеровской области был осуждён за коррупцию.