Новосибирский Роспотребнадзор еще раз рекомендовал вернуть масочный режим в регионе по ряду причин. К ним были отнесены рост заболеваемости, скорое начало учебного года, сезон гриппа и некоторые другие, которые обсуждались на оперативном совещании правительства 22 августа.

В воскресенье в Новосибирской области было зафиксировано 408 случаев заболевания COVID-19, за неделю – 2169. Также на выходных число проведенных в регионе тестов на коронавирус превысило отметку в 5 миллионов, это случилось именно тогда, когда начались проверки участников форума «Технопром», объявленный зоной COVID-free.

«Активное тестирование продолжается и наибольшее число заболевших по-прежнему фиксируется в районах области, а не в Новосибирске – прокомментировал глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов. – Абсолютное большинство заболеваний проходят в легкой форме с симптомами ОРВИ или бессимптомно».

С учетом того, что недельный прирост числа заболеваний продолжает держаться на отметке 80%, Александр Щербатов рекомендовал восстановить в области масочный режим в местах скопления и активного трафика людей, в общественном транспорте, учебных заведениях, на рабочих местах и так далее. Однако закрытие тех или иных заведений или их перевод на удаленный режим работы он предлагать не стал. Ранее на заседании оперативного штаба по коронавирусу было предложено проверить всех работников школ и других учебных заведений на COVID 30-31 августа. Министр образования Сергей Федорчук подтвердил, что тестирование будет и информация уже доведена до всех школ.

Сам губернатор Андрей Травников в начале прошлой недели заявил, что медицинская маска должна стать сезонным аксессуаром для каждого, вне зависимости от того, сколько случаев коронавируса фиксируется и какие постановления принимаются «Это вообще должен быть сезонный аксессуар накануне подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, а не только COVID-19», – отметил губернатор.

В конце прошлой недели масочный режим был восстановлен в Кемеровской области – пока, правда, только в рекомендательном формате и в основном для лиц пожилого возраста. Ранее кандидат биологических наук Сергей Седых сообщил «Континенту Сибирь», что в сентябре масочный режим в Новосибирской области снова может стать обязательным, если прирост числа заболеваний не снизится.