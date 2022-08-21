Следственный комитет в Новосибирской области проверяет информацию об избиении пенсионерки в пансионате

В Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту избиения 78-летней женщины, содержащейся в городском пансионате. Данные об инциденте появились в средствах массовой информации.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области инициировало уголовно-процессуальную проверку по факту избиения пожилой подопечной городского пансионата. Правоохранители выявляют признаки преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В ходе мониторинга социальных сетей и СМИ было выявлено сообщение о том, что в одном из пансионатов, расположенном в Дзержинском районе Новосибирска, причинены телесные повреждения женщине 1944 года рождения, которая содержится в данном пансионате на постоянной основе», — сообщили 21 августа в ведомстве, где также отметили, что нарушение было «допущено сотрудниками пансионата».

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как отмечается в социальных сетях, пострадавшая родилась в гитлеровском концлагере в Австрии.

Напомним, на днях в Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по факту избиения ребёнка. Инициировать расследование поручил глава СКР Александр Бастрыкин.