Еще один участник независимой коалиции «Новосибирск 2020» на выборах в горсовет Вячеслав Якименко уехал из России. Об этом он написал в своих соцсетях.

Экс-кандидат в депутаты новосибирского горсовета Вячеслав Якименко сообщил на своей страничке в соцсети, что покинул Россию. «Тяжело было принимать это решение, ведь я связываю жизнь со своей Родиной. Я всегда хотел приблизить Прекрасную Россию Будущего. Я продолжу работать и заниматься Российской политикой, несмотря ни на что. Ждите скоро от меня что-то важное!», – написал Якименко (в цитате сохранена орфография и пунктуация автора).

Напомним, в сентябре 2020 года участник независимой коалиции «Новосибирск 2020» Вячеслав Якименко избирался в Совет депутатов Новосибирска по избирательному округу №35 вместе с единороссом Евгением Яковенко. Проиграв выборы, Якименко обратился в суд, так как, по мнению его избирательного штаба, во время подсчёта голосов была выявлена фальсификация. Судебная тяжба длилась два года. В итоге в январе 2022 года Октябрьский районный суд Новосибирска вновь отказал в удовлетворении иска кандидата в депутаты от оппозиционной коалиции.

В феврале 2021 года Вячеслав Якименко был задержан за организацию митинга в защиту Алексея Навального. В марте 2022 года Железнодорожный суд Новосибирска взыскал почти 3 млн рублей в пользу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы возместить расходы за сверхурочную работу на протестных митингах. Среди активистов, которые должны выплатить компенсацию полиции, оказался и Якименко.

Якименко – третий участник коалиции «Новосибирск 2020» на выборах в горсовет, покинувший страну. В декабре 2021 года из России уехал депутат Совета депутатов Новосибирска Сергей Бойко. По его словам, поводом для такого решения стало уголовное преследование уфимской оппозиционной активистки Лилии Чанышевой. А в июле за пределы страны уехала депутат горсовета Хельга Пирогова. На нее возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооружённый силах РФ. На этой неделе Пирогова объявлена в международный розыск.