Известный политтехнолог Алексей Аксютенко заявил об участии в «кастинге» на пост главы Красноярска. Он начинает «мини-кампанию», чтобы конкурс не так откровенно напоминал «игру в поддавки» с известным победителем.

В разговоре с корреспондентом «Континент Сибирь» политтехнолог Алексей Аксютенко рассказал, что собирается отнести документы для участия в конкурсе на должность главы Красноярска в понедельник, 22 августа. Он уже подготовил программу и со следующей недели запускает «небольшую предвыборную кампанию».

Алексей Аксютенко — известный в Красноярске политтехнолог, экс-чиновник местной мэрии, бывший вице-мэр Ярославля, управляющий партнёр консалтинговой группы «Легион», эксперт ассоциации политтехнологов московского «Центра прикладных исследований и программ». Он активно комментирует политические события в Красноярском крае и часто критикует действия местных властей.

В конце июля 2022 года Сергей Еремин после противостояния с краевым руководством покинул пост мэра Красноярска и перешёл в правительство Александра Усса на должность вице-губернатора по развитию городов. Политические наблюдатели сразу после отставки Еремина называют его потенциальным преемником вице-мэра Владислава Логинова. Алексей Аксютенко не спорит с мнением коллег. «Мне не нравится, что конкурс на должность главы миллионного города напоминает игру в поддавки с какими-то подставными кандидатами, которые, может быть, на самом деле неплохие люди. Моя задача, как жителя города, который поддерживает прямые выборы мэра, навязать конкуренцию», — говорит корреспонденту «Континента Сибирь» Алексей Аксютенко.

Владислав Логинов ещё не подал документы на мэрский «кастинг», который 8 сентября завершится голосованием Горсовета за нового главу Красноярска. На данный момент свои кандидатуры отборочной комиссии предложили пенсионер Алексей Полковников, фермер Алексей Герич и управляющим несколькими городскими ТСЖ Михаил Пашин.

Алексей Аксютенко сомневается, что при кандидате, которого большинство экспертов называют «основным», в мэрии изменятся управленческие подходы. «Многое, что делала предыдущая команда мэрии, мне не нравится, я об этом открыто писал и заявлял. Красноярцев долго убеждают, что никой реальной альтернативы действующей управленческой команде в городе нет. Я считаю, что это не так, что в миллионном Красноярске есть эффективные управленцы, которые могут без какого-либо кумовства принять участие в конкурсе и обозначить свою позицию», — рассуждает Аксютенко.

Алексей Аксютенко работал в красноярской администрации с 1999 по 2018 годы, где дослужился до заместителя главного архитектора. Затем четыре месяца был вице-мэром Ярославля, покинув должность при смене главы этого города. В последнее время живёт в Москве. Сейчас находится в Красноярске. В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» отметил, что с понедельника вплотную займётся «небольшой предвыборной кампанией».