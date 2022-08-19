Готовивший теракты барнаулец осуждён на 16 лет лишения свободы

Первый Восточный окружной суд вынес приговор 22-летнему жителю Барнаула, обвиняемому в изготовлении взрывчатки и прохождении обучения террористической деятельности. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.

Как сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на помощника прокурора Алтайского края Марию Антошкину 19 августа, молодой человек обвиняется по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По данным следствия, в 2021 года фигурант самостоятельно прошёл незаконное обучение, а затем кустарным способом изготовил в многоквартирном доме, где он проживал, взрывчатые вещества и детонационные устройства. Как установили правоохранители, мужчина планировал с их помощью совершить теракты на социальных объектах.

Взрывчатку и устройства изъяли в ходе обысков сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Из них три года он должен провести в тюрьме, а остальной срок – в колонии строго режима. Обвиняемому также назначен год ограничения свободы и штраф на сумму 120 тыс. руб.

Помимо этого, Первый Восточный окружной суд признал виновной жительницу Барнаула, которая прокомментировала в интернете задержание готовившего теракта мужчины, положительно оценив и одобрив его действия. Ей назначили наказание в виде штрафа в 400 тыс. руб. по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием сети «интернет»).

Приговоры в законную силу не вступили.

Напомним, 19 августа в Новосибирске также задержали участников террористической организации.