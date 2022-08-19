В Новосибирской области открылся крупный молочный комплекс

В селе Вознесенка Баганского района Новосибирской области открылся молочный комплекс на тысячу коров мощностью шесть тысяч тонн молока в год. Проект ОАО «Вознесенское» реализован при государственной поддержке.

Официальное открытие комплекса прошло 18 августа, сообщает пресс-служба областного правительства.

Строительство объекта началось в 2021 году. В проект инвестировано более 250 млн руб.

Помещения комплекса основаны на стальных тентовых конструкциях, которые спроектированы специально для погодных условий региона. Допустимая температура их эксплуатации составляет от -45 до +50 градусов.

Для комплекса ОАО «Вознесенское» приобрело более 300 голов высокопродуктивных нетелей голштинской породы в племенном репродукторе ООО «КФХ Русское Поле». При этом 30% затрат было компенсировано господдержкой.

Всего в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» предприятие в текущем году получило 18,3 млн руб., в том числе на поддержку племенного животноводства, возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока и на приобретение технических средств и оборудования.

Сейчас хозяйство ведёт активную работу по получению племенного статуса на своё молочное стадо. Статус племенного репродуктора по герефордской породе мясного скота предприятие уже имеет.

ОАО «Вознесенское» занимается растениеводством, разведением крупного рогатого скота, а также производством молока и мяса. Руководитель и совладелец компании (доля 24,47%) — депутат Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от «Единой России» Геннадий Чмурин. Хозяйство считается одним из самых крупных в регионе. Объём надоя на предприятии составляет около 6 тыс. литров на голову. Выручка компании составляет 322 млн руб.

По данным областного правительства, сейчас в хозяйстве содержится 2808 голов, их них 1720 – молочного направления продуктивности, в том числе 700 коров. За семь месяцев 2022 года валовой надой молока на предприятии составил 2,2 тысячи тонн.

Напомним, новосибирские аграрии получили государственную поддержку на проведение посевной кампании в 2022 году.