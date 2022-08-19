В Новосибирске руководители стройфирмы пойдут под суд за хищение свыше 190 млн рублей средств дольщиков

В Новосибирске руководство компании «Стройинвестпроект» предстанет перед судом по делу о мошенничестве. Обвиняемые похитили свыше 190 млн рублей средств дольщиков при строительстве домов в Бердске и Краснообске Новосибирской области.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей ООО «Стройинвестпроект», сообщает пресс-служба ведомства. Их обвинили в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в период с 2014 по 2019 год обвиняемые привлекли денежные средства 166 граждан и трех юридических лиц под видом гражданско-правовых договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов в Бердске и поселке Краснообск Новосибирской области.

«Однако свои обязательства по передаче участникам долевого строительства квартир обвиняемые не исполнили, а полученные от них денежные средства частично потратили на создание видимости активного строительства жилых домов, основную часть полученных денежных средств похитили и распорядились ими по собственному усмотрению», — указано в сообщении.

Отмечается, что один из обвиняемых также похитил имущество другой организации в сумме более 9 млн рублей. Общая сумма причиненного ущерба составляет более 199 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Для обеспечения гражданских исков в ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество фигурантов на сумму более 200 млн рублей.

По данным Rusprofile, ООО «Стройинвестпроект» зарегистрировано в 2002 году, в настоящее время организация находится в процессе банкротства, руководителем компании выступает конкурсный управляющий, учредителем — Артем Попов. В период с 2014 по 2019 год владельцем компании являлся Геннадий Демидов — гендиректор ООО «Стройподряд».

Напомним, ранее стало известно о том, что в Кузбассе глава строительной организации пойдет под суд за хищение средств дольщиков. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.